欣欣水泥明年擬減產近4成 中鋼：供料未受影響

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年新北市交易量最高的十大行政區，針對總價1,500萬元內的大樓產品進行分析。結果發現，汐止區預售屋與成屋的平均坪數差距達10.3坪，為十大熱門行政區之冠，林口區則以8.5坪緊追在後，顯示在總價受限的情況下，不同行政區的住宅產品結構，也會影響購屋族實際可獲得的居住空間。

2026-10-16 15:37