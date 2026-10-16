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欣欣水泥明年擬減產近4成 中鋼：供料未受影響

中央社／ 台北16日電

中鋼持有30.8%股權的欣欣水泥公告，因部分拓銷商需求轉弱，規劃明年礦石總生產量調降約38%至40%。中鋼表示，此次減產與中鋼需求無關，對供料未造成影響。

欣欣水泥今天發布重大訊息指出，考量市場供需、整體產業景氣變化及營運成本等因素，經董事會決議，規劃自明年起調整礦石生產量，未來將依市場需求滾動檢討生產計畫。

欣欣水泥總經理謝啓榮接受中央社記者訪問表示，石灰石並非僅供應中鋼，另有數家拓銷商；因今年下半年起，拓銷部分需求呈下降趨勢，研判明年需求仍不佳，考量市場供需平衡，因此決定減產。

中鋼則說明，欣欣水泥本次減產與中鋼需求無關，對供料未造成影響。

水泥 中鋼

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