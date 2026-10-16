遠雄2027年推五大案總銷破900億元 張麗蓉：明年房市優於今年

台北市代銷公會理事長暨遠雄房地產總經理張麗蓉16日在「遠雄合雅」媒體見面記者會中表示，今年9月央行二度鬆綁第二戶房貸成數至七成，在政策友善下，雖然新來客呈持平表現，但舊客回訪次數卻增加，加上國內經濟表現佳、GDP高成長表現，以及市場資金充沛下，她預期2027年預售市場有機會優於2026年，但買氣回溫幅度仍待觀察，她持穩健、審慎看法。

不過張麗蓉強調，雖然看好明年整體預售市場表現，但市況不會是普遍性好轉、而是「個案表現」。新建案買氣能否順銷，關鍵還是要看「產品力」，具備地段、價格、品牌等多重優勢的預售新案，才能受到買方的青睞。

在明年預售市場將優於今年表現下，遠雄集團也將推出五筆新案，合計總銷金額上看千億元，並以桃園為布局重點；目前遠雄建設（5522）已規劃明年首季將有桃園兩大案登場，其中中壢將推出總銷近百億元新案，龜山A7也有規模達400億元大案將分期推出，第一階段將推出百億元。

另外第3季遠雄將在泰山推出近90億元的廠辦案，第4季則將在高雄、台南各推出總銷達270億元、65億元新案；總計五大案總銷規模約達915億元。

遠雄建設位於板橋府中推出的「遠雄合雅」預售案，總銷約100億元上下，共310戶住宅、13戶店面，共323戶；張麗蓉指出，該案四月至今已賣了110戶，獲自住買方青睞，銷售率約四成左右。

據實價登錄資料顯示，「遠雄合雅」每坪成交均價約76.68萬元，最高每坪成交價為84.37萬元、最低每坪成交價為68.25萬元；全案基地面積約達1,314.36坪，將興建兩棟地上24層、地下六樓之住宅大樓。

台北市代銷公會理事長暨遠雄房地產總經理張麗蓉16日表示，在央行對房市釋出善意、鬆綁第二屋房貸至七成後，預售案場新來客持平表現，但舊客回訪增加，在政策友善、國內經濟GDP強勁成長，認為明年房市優於今年。記者陳美玲／攝影