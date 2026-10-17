企業生日快樂／全新馬斯克風格 把市值變大

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
全新董事長陳建良。全新／提供
全新董事長陳建良。全新／提供

「分享」二個字，是全新（2455）創辦人陳懋常創業時留下的精神。董事長陳建良接班六年，以一套融合「馬斯克式」的願景、與獨門「修煉內功」的哲學，續寫世界第一的新篇章。

這位即將邁入「知天命」的全新第二代掌門人，充滿了親和力與幽默感，沒有傳統高科技企業主高高在上的冰冷感。就連股東也能把這位大老闆當朋友給他健康建議。幾年前他體重曾一度高達140公斤，靠股東點醒讓他重視健康，原來在一次餐敘中，一位股東看他喝多了，提醒他：「作為股東，看到董事長這樣，我會擔心」。為了讓股東與員工安心，他下定決心減重，從140公斤靠著毅力減到120公斤。

借助現代科技醫療技術，他將體重成功維持在90公斤左右。為了責任而展現的自律，正如同他經營企業的本質：先將自己調整到最好，才能給身邊的人安全感。

陳建良的領導風格帶點「科技明星」的科技感。過去全新的尾牙只是單純的長官講話，他接任後學習馬斯克與貝佐斯的年會風格，自己帶著簡報登台，向全體員工大聲宣告公司的未來願景。

「願景這種東西，不是喊喊口號而已，而是要讓大家感受得到、覺得是可行的」。陳建良在尾牙上引用「玩具總動員」巴斯光年的經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠」，帶著員工看見三五族化合物半導體在太空商機、AI眼鏡與低軌衛星的真實無限可能，讓員工真切感受到自己正在參與一項世界級的事業。

儘管在台上展現出宏大的科技視野，陳建良在為人處世上，卻謹記著父親從小耳提面命的「比劍心法」。父親曾告訴他，「跟人家比劍的時候，永遠不要只是一味往前衝，而且不要去跟員工比較誰厲害，因為員工的專業度一定比你強」、「要學會用人，讓他們來幫你，而不是去跟他們比專業」。

帶著這份謙遜的內功，陳建良從2011年曾「隱藏身分」當總經理特助，在第一線跑腿，出差時幫總經理買車票、擋酒，兩人因此培養出深厚的「戰鬥情誼」。這段長達近十年的基層體驗，讓他正式接任董事長時，軍心無縫接軌般穩定，總經理是他最堅實的戰友。

在陳建良心中，企業的價值不在於短期的暴衝，而在長期歷練的厚積薄發。對他而言，最幸福的讚美不是來自外在的掌聲，而是總經理對他說的一句話：「謝謝你，把公司的市值變大了」。陳建良用他獨特的溫暖柔性與扎實內功，帶領全新在全球科技的浩瀚宇宙中，穩健地飛向世界第一。

馬斯克 市值 願景

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經銷商大會介紹同級主管…他少講1句被電爆！職場專家：別踩「身分感」地雷

胡正明出書魏哲家力挺自曝用ChatGPT寫序 鼓勵大家用AI台積電會受惠

避免K型經濟 賴總統：大企業帶小企業很重要

【人生急轉彎】林比比鳥／轉行不是歸零──從平面設計到理髮師

相關新聞

企業生日快樂／全新勇敢轉型 專注新藍海

在半導體材料的世界裡，多數目光聚焦於矽基晶片，全新光電默默在化合物半導體領域深耕，取得相關領域全球市占率高達六至七成地位。董事長陳建良帶領團隊，曾在尾牙年會上宣告終極願景：「飛向宇宙，浩瀚無垠！」不僅是口號，更是全新全體員工看得見、且正在實現的宏大藍圖。

企業生日快樂／全新穩住現金牛產業 爭取光感測商機

隨著AI大算力時代與矽光子技術的蓬勃發展，全球三五族化合物半導體磊晶龍頭廠全新光電迎來前所未有的戰略機遇。

企業生日快樂／全新馬斯克風格 把市值變大

「分享」二個字，是全新創辦人陳懋常創業時留下的精神。董事長陳建良接班六年，以一套融合「馬斯克式」的願景、與獨門「修煉內功」的哲學，續寫世界第一的新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。