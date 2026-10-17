企業生日快樂／全新馬斯克風格 把市值變大

「分享」二個字，是全新（2455）創辦人陳懋常創業時留下的精神。董事長陳建良接班六年，以一套融合「馬斯克式」的願景、與獨門「修煉內功」的哲學，續寫世界第一的新篇章。

這位即將邁入「知天命」的全新第二代掌門人，充滿了親和力與幽默感，沒有傳統高科技企業主高高在上的冰冷感。就連股東也能把這位大老闆當朋友給他健康建議。幾年前他體重曾一度高達140公斤，靠股東點醒讓他重視健康，原來在一次餐敘中，一位股東看他喝多了，提醒他：「作為股東，看到董事長這樣，我會擔心」。為了讓股東與員工安心，他下定決心減重，從140公斤靠著毅力減到120公斤。

借助現代科技醫療技術，他將體重成功維持在90公斤左右。為了責任而展現的自律，正如同他經營企業的本質：先將自己調整到最好，才能給身邊的人安全感。

陳建良的領導風格帶點「科技明星」的科技感。過去全新的尾牙只是單純的長官講話，他接任後學習馬斯克與貝佐斯的年會風格，自己帶著簡報登台，向全體員工大聲宣告公司的未來願景。

「願景這種東西，不是喊喊口號而已，而是要讓大家感受得到、覺得是可行的」。陳建良在尾牙上引用「玩具總動員」巴斯光年的經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠」，帶著員工看見三五族化合物半導體在太空商機、AI眼鏡與低軌衛星的真實無限可能，讓員工真切感受到自己正在參與一項世界級的事業。

儘管在台上展現出宏大的科技視野，陳建良在為人處世上，卻謹記著父親從小耳提面命的「比劍心法」。父親曾告訴他，「跟人家比劍的時候，永遠不要只是一味往前衝，而且不要去跟員工比較誰厲害，因為員工的專業度一定比你強」、「要學會用人，讓他們來幫你，而不是去跟他們比專業」。

帶著這份謙遜的內功，陳建良從2011年曾「隱藏身分」當總經理特助，在第一線跑腿，出差時幫總經理買車票、擋酒，兩人因此培養出深厚的「戰鬥情誼」。這段長達近十年的基層體驗，讓他正式接任董事長時，軍心無縫接軌般穩定，總經理是他最堅實的戰友。

在陳建良心中，企業的價值不在於短期的暴衝，而在長期歷練的厚積薄發。對他而言，最幸福的讚美不是來自外在的掌聲，而是總經理對他說的一句話：「謝謝你，把公司的市值變大了」。陳建良用他獨特的溫暖柔性與扎實內功，帶領全新在全球科技的浩瀚宇宙中，穩健地飛向世界第一。