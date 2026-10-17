企業生日快樂／全新穩住現金牛產業 爭取光感測商機

隨著AI大算力時代與矽光子技術的蓬勃發展，全球三五族化合物半導體磊晶龍頭廠全新光電（2455）迎來前所未有的戰略機遇。

全新董事長陳建良為員工與投資人描繪清晰且可實現的長期願景：穩固既有的通訊王國，透過光引擎與矽光子計畫爭取「宇宙商機」。以下為專訪紀要。

問：全新在全球市場的定位為何？如何兼顧高毛利光電子和現有手機通訊產品？

答：在產業鏈定位上，全新堅持「絕不與客戶競爭」，只專注做「磊晶片」。以純代工、不競爭的定位，將蘋果及非蘋陣營的所有大廠通通變成客戶，建立起全球唯二、世界第一的護城河。

全新營收結構主要由兩大支柱支撐：手機微波通訊約占75%，光電子約占25%。手機微波通訊是全新的「現金牛產業（Cash Cow）」，光電子則是全新的「明星產業（Star）」。

這就像退休族的資產配置，有七、八成的資金放在能穩定創造現金流的高股息資產，再配置一到兩成的市值型資產去追逐大盤的爆發性成長。全新的策略是「守住通訊現金牛，全力追求光感測」，進可攻、退可守。

問：面對AI浪潮、高速資料中心及矽光子趨勢，核心策略布局為何？

答：全新專注做「砷化鎵、氮化鎵、磷化銦」等化合物半導體，做資料中心的「感知與傳遞」。近年搭上AI大爆發浪潮，AI資料中心內部的機櫃傳輸、機櫃間傳輸、到資料中心間的高速網路，全新生產的相關產品如VCSEL 、CW-Laser、EML、PD等都是重要產品。

得益於AI浪潮與光電子比重朝向三成邁進，全新2021年營收創下32億元歷史新高，近年穩定維持在高檔。隨著AI與矽光子計畫的推進，市值在今年非常有機會突破1,000億元大關。

問：聽說已切入AI智慧眼鏡供應鏈，能否透露相關細節？

答：目前市場上的智慧眼鏡，主流技術都是將影像投影在鏡片本身，長時間配戴並不舒服；全新與全球科技巨擘某大美系企業合作的下一代技術，是屬於「光波導」的範圍。

美系大廠的AI智慧眼鏡在外觀上看起來與一般眼鏡無異，但眼鏡兩側會內建兩顆非常微小的「光引擎」，全新負責生產這兩邊光引擎的核心發光材料。它會將資訊與影像往前投射在配戴者眼「前」的空間中，呈現半穿透的狀態，既不會擋住視線，又能讓使用者隨時與AI互動。

全新去年開始已經穩定地出貨給客戶，隨著這類AI終端應用的普及，未來的成長動能將極具想像空間。

問：全球科技廠搶人才。全新如何留住關鍵人才？

答：全新目前維持極低的人才流動率與超強向心力，關鍵在於「企業內功」軟實力管理。

全新A棟大樓門口高掛創辦人傳下來的核心價值「分享」。過去十幾年來，只要公司有賺錢，都採取將獲利「配好配滿」、高達九成給股東的政策；對供應商絕不惡意壓榨，尋求共存共榮。

在員工激勵上，全新設計「變動薪資制度」。保障14個月的固定年薪，結合季度績效考核，頻繁發放「季度獎金」，打破傳統科技廠一年打一次考績的問題，員工隨時有調整與努力的目標。

全新的員工分紅直接與每股純益級距掛鉤，提撥比重隨獲利提高，可從8%增加到15%，加上激勵獎金將核心人才牢牢綁定。在全新，總經理在公司營運大好時拿到的薪酬，甚至可以是董事長的好幾倍。