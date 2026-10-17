企業生日快樂／全新勇敢轉型 專注新藍海

在半導體材料的世界裡，多數目光聚焦於矽基晶片，全新光電（2455）默默在化合物半導體領域深耕，取得相關領域全球市占率高達六至七成地位。董事長陳建良帶領團隊，曾在尾牙年會上宣告終極願景：「飛向宇宙，浩瀚無垠！」不僅是口號，更是全新全體員工看得見、且正在實現的宏大藍圖。

全新於1996年成立，初期是一座傳統小工廠，憑藉技術拓展，2000年建成A棟大樓，當時全球市占率僅約10%。2002年，全新正式掛牌上市，迎來首個重要的里程碑。

在那個年代，台灣的科技產業普遍專注於矽（Silicon）基半導體，全新卻選擇極具技術門檻、更為複雜的「砷化鎵（GaAs）」化合物半導體磊晶，為無線通訊大潮奠定磐石基礎。

放棄LED業務 避開紅海廝殺

在2009年，當時全球LED產業正處於黃金時期，市場一片看好，全新內部卻決定將賺錢的LED業務賣掉，反對與質疑的聲音鋪天蓋地。

「這是一個艱難但完全正確的決定」。陳建良回憶，全新當時擅長黃光與紅光的製程技術，但被日廠牢牢掌握專利優勢的白光與藍光領域，全新並無核心競爭力。與其在紅海中廝殺，全新毅然選擇專注。

「我們了解自己的弱點，所以我們選擇放手」。創辦人陳懋常頂住所有壓力，精準壯士斷腕，讓全新避開了隨後幾年中國大陸在LED產能過剩，引發慘烈價格競爭，也讓全新繼續在後續無線通訊藍海中傲視群雄。

2011年全新啟動二代接班計劃。陳建良以董事身分進入董事會，從基層做起，扮演總經理特助角色。當時他年僅35歲，跟著總經理走遍大江南北開拓市場、拜訪客戶，甚至在商務宴席上幫忙擋酒、安排交通。

穩健擴產 精準控制風險

陳建良回憶，那時候他名義上是董事，實際上跟著總經理到處出差。陳建良回憶，30多歲到40歲那段在大陸奔波跑客戶的歲月，雖然辛苦，卻成了接班最關鍵的布局。長達十年的基層歷練，讓陳建良與主管建立深刻的「戰鬥情誼」。等他2020年正式接任董事長時，總經理非但沒有「老臣面對陌生新主」的恐懼與猜忌，反而群臣一心、軍心穩定，創下企業接班的完美典範。

產能布局上，全新同樣展現沉穩耐力。2013年第二棟大樓（B棟）封頂，2015年啟用。在這十年間，全新精準控制風險，以穩健步伐擴產，近期終於將這棟預計容納30台設備的大樓填滿。這種不盲目擴張的策略，讓全新具備極強的抗風險能力。

隨著砷化鎵、氮化鎵、磷化銦等三五族化合物半導體材料日益受到重視，全新已鎖定目標，準備由董事會授權買下總部附近土地自建第三棟大樓，為下一波成長做好準備。

陳建良過去五年利用工作空檔，跟著管理大師李河泉學習。李河泉曾教導他：「成功往往是『時勢造英雄』比重偏高，可能占五到六成。當大時代的風口來了，你前期蹲得夠久、做對了選擇，市場就會給你適當的回報。」

陳建良表示，全新歷經川普政府時期的美中科技貿易戰、供應鏈重複下單的劇烈波動，一直維持「進可攻、退可守」的配置。不論景氣是飆漲或泡沫化，全新憑藉穩固的手機Cash Cow（現金牛）、及毛利超過50%的光電子明星產業（Star），一步一腳印證明團隊與自己的努力與實力。

陳建良說，創辦人也是他父親陳懋常說過一句至理名言：「產品是找出來的，不是想出來的」。全新光電30年來，把市場、客戶真正需要的東西找出來、做出來給客戶，而非一味關在門裡做自己想做的東西。從鐵皮小工廠，走向年營收超過30億元、市值全力衝刺千億大關的轉型路，成為台灣半導體化合物產業精彩的歷史。