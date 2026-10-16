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從台灣之光到世界品牌 上銀集團總裁卓永財榮獲遠見終身成就獎

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
上銀集團總裁卓永財(右)榮獲遠見終身成就獎，左為擔任頒獎人的宏碁集團創辦人施振榮。圖／上銀科技提供
上銀集團總裁卓永財(右)榮獲遠見終身成就獎，左為擔任頒獎人的宏碁集團創辦人施振榮。圖／上銀科技提供

從台灣之光到世界品牌上銀科技（2049）創辦人暨集團總裁卓永財，獲《遠見雜誌》於2026年第24屆遠見高峰會頒贈「終身成就獎」，表彰其四十多年來對台灣精密機械產業、智慧製造發展及人才培育的卓越貢獻，以及帶領台灣機械產業躍升國際舞台的傑出成就。

由遠見雜誌主辦的「遠見高峰會」自2003年創辦以來，已成為華人世界最具影響力的領袖交流平台之一，每年匯聚海內外政經、科技、學術、文化等領域代表人物，共同探討全球趨勢與發展方向。

2026年第24屆遠見高峰會以「混沌世界：尋找新穩定、新成長、新價值」為主題，邀集超過60位國際及華人領袖與會。

卓永財長期被視為台灣智慧機械與精密製造產業的重要推手。早年服務金融業，歷任交通銀行執行秘書，獲頒財政部優秀金融人員。

之後投身精密機械產業，先後創立上銀科技與大銀微系統，領導企業深耕滾珠螺桿、線性滑軌、工業機器人及精密傳動控制關鍵零組件等核心技術，成功打造國際品牌「HIWIN」，將台灣自主研發產品行銷全球，帶領上銀成為全球線性傳動元件的第二位。

在其帶領下，上銀不僅建立完整研發與製造體系，更積極推動智慧製造、工業4.0及機器人產業發展，協助台灣機械產業由傳統設備製造，轉型為高附加價值智慧製造。

卓永財歷任二屆台灣工具機曁零組件工業同業公會理事長，帶動中部精密機械產業聚落蓬勃發展，串聯上中下游數千家供應鏈廠商，促成機械產業邁向兆元產業，成為台灣精密製造的企業代表之一。

上銀亦榮獲經濟部國家產業創新獎卓越企業獎、卓越中堅企業獎、台灣精品-金質獎等多項榮譽，企業更曾入選《Forbes》亞洲最佳企業及全球創新成長百強，2026年獲得標普企業永續評鑑(CSA)全球前1%，在機械與電機設備產業類別中世界第一。

除了企業經營成就之外，卓永財亦長期投入教育及人才培育，致力推動產學合作與高階工程人才養成，他認為企業不只是人才使用者，更應成為人才培育者，長期推動學術研究成果與產業需求接軌，建立共榮的人才培育模式。

2004年創立上銀機械碩士論文獎，2011年開始上銀優秀機械博士論文獎，鼓勵全球華人青年投入機械與自動化研究，被譽為機械領域最具指標性的學術獎項之一。

卓永財個人擁有57項發明專利，獲頒經濟部國家發明獎個人組金牌獎，2016年獲總統頒授三等景星勳章，並多次入選《哈佛商業評論》台灣CEO百強。

同時獲頒國立臺灣大學、清華大學、臺灣科技大學、中正大學、高雄科技大學及中國醫藥大學等6所大學頒授名譽博士，以及淡江大學金鷹獎傑出校友等榮譽，展現其兼具企業家、發明家、教育家與產業領袖的深遠影響力。

遠見雜誌表示，卓永財總裁以企業家精神推動技術創新，以教育理念培育未來人才，以國際視野提升台灣產業競爭力。他數十年來持續投入產業升級、人才培育及社會責任實踐，其貢獻早已超越企業經營範疇，成為推動台灣產業進步與社會發展的重要典範，足堪作為終身成就獎的最佳代表。

卓永財 上銀 品牌

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