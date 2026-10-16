帶孩子認識漁港！信義「社區一家」扎根海洋教育

氣候變遷衝擊屏東漁業，信義房屋透過「社區一家」支持大小港邊地方創生協會推動食魚教育計畫《我的未來餐桌也吃魚》，帶民眾認識魚從哪裡來、如何捕撈。

《我的未來餐桌也吃魚》提案人、大小港邊地方創生協會專案經理陳育盈表示，屏東沿海漁業主要分為遠洋、沿近海捕撈漁業與養殖漁業。捕撈方面，整體發展仍相對平穩，但部分魚種會隨海水溫度改變棲息範圍，漁民也跟著調整漁場與捕撈時間。養殖漁業的感受則更直接，雨量與颱風增加，可能拖慢魚蝦生長速度，也提高受災風險。

她觀察，在氣候之外，地方漁業更大的問題是「還有沒有人願意從事漁業」。比如雖然遠洋漁業需長時間出海，年輕人投入意願相對較低；不過沿近海櫻花蝦漁業，產銷班法規制度明確、出海時間固定，漁民承銷人漁會三方自主管理漁獲價格數量相對穩定，會較容易吸引年輕一輩漁民加入。

獲「社區一家」2025年幸福社區類楷模獎的《我的未來餐桌也吃魚》，便從「認識魚」切入。陳育盈強調，計畫重點在於不盲目地選擇與消費，而是在活動中提供客觀漁業知識，讓消費者了解漁獲來源、捕撈方式與管理制度後，再依自身需求與預算做選擇。

以本計畫東港拖網混獲魚種為例，因混獲魚種非市場目標魚種或規格不符合市場需求等，消費者就比較沒有機會認識與選擇，進而影響剩魚浪費等問題。

為讓知識走出專業領域，協會邀請在地漁民擔任講師，並把魚蝦帶到現場，讓孩子用眼睛看、用手摸、用鼻子聞，再實際品嘗。有些孩子起初連魚都不敢碰，看見其他孩子伸手後，也慢慢願意嘗試。

協會也把餐桌上少見的魚帶進課程。一次活動中，團隊將「小鰭鐮齒魚」（俗稱那個魚）的漁獲加入泡麵，讓家長發現不熟悉的魚種也能用簡單方式入菜，協會過去也嘗試與地方青年合作魚餅乾商品開發。陳育盈坦言，推廣的目的不是抬高魚價，這類非主要魚種也很難量產，若為了商品而大量捕撈，反而違背初衷，重點仍在讓民眾認識不同魚種及增加剩魚利用的機會。

隨著活動累積，已有家庭成為固定參與者。陳育盈分享，曾有民眾表示，參加後便持續關注協會，看到新課程就想報名。協會未來也將與科工館合作，把食魚教育帶往都會區，期待民眾從一堂課開始認識漁業，之後走進屏東，看見魚市場、拍賣市場與港口背後完整的產業樣貌。

信義房屋表示，面對氣候變遷，企業應從自身營運開始採取行動。公司自2015年起逐筆計算仲介服務碳足跡，單筆交易碳排十年間由550公斤降至221公斤；在台東2.14公頃林地推動造林復育，遇到山羌啃食樹苗時，也選擇調整樹種而非驅趕，讓森林復育兼顧野生動物的生存空間。

從自身營運著手之餘，信義房屋也透過「社區一家」支持各地居民回應生活周遭的問題。「社區一家」自2004年推動以來，涵蓋社會關懷、多元教育、人文藝術、地方產業、銀髮關懷與環境永續等議題。從森林裡的一棵樹，到漁港裡的一條魚，永續議題最終都與人的生活相連。永續沒有完成式，所有投入都是累積，信義房屋也將持續陪伴地方行動者，讓每個在地行動累積成長遠的改變。