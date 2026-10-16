全國都更825件尚未核定！國家住都中心揭台北市占56%

全國都更案件推動進度如何？國家住都中心16日公布最新統計，自1998年《都市更新條例》施行以來，全國累計報核2,179件都市更新案件，其中825件尚未核定，占整體約38%，另有340件雖已核定卻尚未動工。若合計尚未核定及核定後未動工案件，全國共有1,165件都更案尚未進入施工階段，占比超過五成。

國家住都中心指出，都更從住戶整合、送件、審議到實際開工，往往需要數年甚至十多年，每多等待一年，住戶就得多承擔一年對居住安全的疑慮，因此整理全國都更案件推動進度，呼籲各界共同思考如何加快都更腳步。

截至今年9月底的統計，全國已核定都更案件共1,354件，占整體約62%，其中715件已完工、299件施工中，另有340件尚未動工。

從各縣市來看，台北市累計報核1,184件，占全國54%，居各縣市之冠，其中718件已核定、466件尚未核定。已核定案件中，393件完工、174件施工中，另有151件尚未動工。

國住都指出，全國825件尚未核定案件中，台北市占466件，比重達56%；另全國340件已核定但尚未動工案件，台北市占151件，約占44%。

其他縣市方面，新北市累計報核550件，其中294件已核定、256件尚未核定；台中市累計160件，其中126件已核定、34件尚未核定；台南市累計97件，其中96件已核定、僅1件尚未核定。

若進一步觀察各縣市核定率，台北市約60.6%、新北市約53.5%、台中市約78.8%、台南市約99%。不過，由於各縣市都更案件規模、報核時間及整合條件不同，單純比較累計件數或核定率，尚難直接判斷審議效率。

國住都表示，都更涉及的不只是個別住戶，而是整棟建築甚至整條街區的居住環境，如何加速推動都更、縮短等待時間，仍是未來的重要課題。