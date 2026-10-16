冠軍建材攜手遠雄建設 推廣再生綠建材

冠軍建材（1806）長期投入ESG，透過設備升級，降低工廠碳排，打造綠色工廠，聚焦再生綠建材與高性能綠建材開發，2026年冠軍磁磚與馬可貝里磁磚已有372項產品取得國家「再生綠建材標章」認證，為國內擁有最多再生綠建材標章的磁磚企業，產品涵蓋室內外地面與牆面用磚，從材料開始減碳，降低建物蘊含碳排。

冠軍建材表示，旗下再生綠建材標章產品，不僅維持冠軍一貫高品質標準，同時將再生回收料（熟廢坯，回收淤泥，集塵灰）比例提高至25%，高於國家標準的15%要求，降低天然原料使用與碳排。

除了廠內廢磁磚100%循環回收外，冠軍建材更取得「R0403廢陶瓷」的處理認證資格，2023年起與遠雄建設合作共同推動「工地磁磚回收計畫」，透過青晉與夏沐實現「搖籃到搖籃」完整閉環，將工地丟棄的廢磁磚轉化為全新的再生綠建材，有效降低營建廢棄物與處理費用。

冠軍建材指出，以北區為例，可節省約每公噸1萬元的營建廢棄物處理費用，還有助綠建築評分加分。

遠雄建設（5522）將各建案現場破損或磁磚邊角料等廢棄餘料蒐集後交由冠軍建材處理，經過破碎、粉碎、研磨等製程，再以高於國家再生綠建材標準的比例重新投入生產原料中，成為再生綠建材磁磚提供後續案場使用。

冠軍建材持續與遠雄建設透過「搖籃到搖籃」，打造從廢棄到再生的永續循環，有效降低營建廢棄物，落實企業ESG。

為了推廣再生綠建材與永續建築理念，自10月9日至12月31日，冠軍建材結合遠雄建設-板橋遠雄合雅銷售中心，舉辦「再生築未來 冠軍永續低碳建材展」，將「搖籃到搖籃」理念與循環材料帶至遠雄合雅銷售中心現場，讓消費者更直觀的了解「工地磁磚回收計畫」､「搖籃到搖籃」以及「再生綠建材」。

除了靜態展品與介紹，於周日下午現場安排「蝶古巴特杯墊」DIY 手作課程，邀請消費者一起賦予廢磁磚新生命。