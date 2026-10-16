六角海外展店再下一城！日出茶太孟加拉簽10年長約 再開30店

六角國際（2732）海外展店布局再下一城。旗下手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」16日宣布，與孟加拉代理商完成新一波長期合作簽約，規劃未來十年內再展店30家。繼去年與加拿大代理商續簽十年長約、今年初與印尼代理商簽訂15年再開300家門市合約後，六角持續透過長期代理合作模式擴大海外版圖，積極搶攻全球手搖飲市場商機。

六角董事長王耀輝表示，根據市場研究機構數據，全球珍珠奶茶市場規模預估將由2025年的39.6億美元，成長至2035年的97.2億美元，十年間市場規模可望擴大至約2.45倍，顯示全球手搖飲市場仍有龐大成長空間。

王耀輝指出，面對國際跨界與新進品牌的激烈競爭，六角的核心優勢來自多年累積的國際品牌信任度。近年來總部全面升級供應鏈配置、原料標準與產品研發，將日出茶太的品牌定位由珍珠奶茶（Bubble Tea）升級為更廣泛的飲品（Beverage）市場，不僅擁有更具競爭力的成本結構，也讓產品具備更高的品質表現。

目前日出茶太版圖已橫跨全球六大洲、超過64個國家及地區。六角10月14日至17日於宜蘭礁溪舉辦為期四天的全球代理商大會，匯聚來自12個國家的代理商夥伴，共同商討未來市場拓展策略與營運布局。

六角指出，今年全球代理商大會以「Lead Beyond」為主軸，除聚焦商業合作與市場拓點外，也同步舉辦第五屆全球Tea-Rista茶吧手錦標賽，透過全球門市人員交流，強化品牌認同與向心力。

展望後市，六角對全球手搖飲市場維持審慎樂觀看法，未來將持續以「國際化、標準化、在地化」為核心策略，一方面鞏固既有海外市場，另一方面積極開拓新興潛力市場，透過供應鏈整合、產品創新及代理商合作，擴大日出茶太全球營運版圖。