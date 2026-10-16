SCFI運價指數出爐！連兩漲 周漲幅0.42%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於16日出爐，指數上漲15.47點至3,679.58點，周漲幅0.42%。歐洲線開始反彈維持小漲走勢，北美線則是小幅回檔，代表市場需求強勁，運價維持高檔整理。

國內的大型物流業者表示，目前北美線運價稍微有點下修，但川習會將延長貿易休戰，並就部分非敏感性商品降稅進行討論，有利於貨物流動維持相對穩定。受港口壅塞持續影響，預估至10月底前美國線運價仍將維持高檔。

歐洲線方面，因整體需求偏弱、新船運力持續投入市場，加上紅海繞行效應逐漸鈍化，預估運價將區間震盪。

SCFI價運價指數連兩漲，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,335美元，較前一期上漲61美元，周漲幅2.68%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,250美元，較前一期上漲248美元，周漲幅8.26%。

至於一直表現強勁的遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達7,525美元，較前一期下跌59美元，周跌幅0.77%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達10,405美元，較前一期下跌119元，周跌幅1.13%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲38美元，周漲幅9.24%，遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周持平。