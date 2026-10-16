預算1500萬買新北市 這熱區買成屋比預售多10坪

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年新北市交易量最高的十大行政區，針對總價1,500萬元內的大樓產品進行分析。結果發現，汐止區預售屋與成屋的平均坪數差距達10.3坪，為十大熱門行政區之冠，林口區則以8.5坪緊追在後，顯示在總價受限的情況下，不同行政區的住宅產品結構，也會影響購屋族實際可獲得的居住空間。

根據統計，汐止預售屋、成屋的平均坪數差距達10.3坪，為本次差距最多的行政區，而林口區則以8.5坪緊追在後。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，汐止近年受惠汐止科學園區發展及捷運汐東線開工等利多，帶動區域住宅需求升溫，新案也以首購、自住型產品為主，在總價1,500萬元條件下，預售產品坪數相對受到壓縮；反觀區內成屋市場發展時間較長，住宅產品選擇較多，因此形成10.3坪的坪數落差。

至於林口區，陳金萍表示，林口近年受惠機場捷運、商業機能及產業建設發展，A9站周邊逐漸成為區域房市核心，新案也因應首購及小家庭需求，坪數規劃趨向中小坪數；反觀林口新市鎮早期開發的成屋市場，仍有不少坪數較大的住宅產品，因此在相同總價帶下，形成預售與成屋8.5坪的坪數差距。

相較於汐止、林口，淡水區預售屋與成屋的平均坪數皆為33.1坪，是本次唯一沒有差距的行政區。

陳金萍表示，淡水近年在淡海新市鎮、淡江大橋、淡北道路等陸續開發，房市交易穩定，但區域發展腹地廣，從新市鎮新案到既有成屋市場，各類住宅產品供給相對充足。

觀察近一年新北市預售與成屋大樓交易的狀況可以發現，預售屋多集中於淡海新市鎮、沙崙生活圈等新開發區，成屋則可能較多位於淡水舊市區、竹圍及既有成熟生活圈。前者可用較外圍的區位換取新屋與空間，後者則有成熟機能支撐價格，因此在相同總價門檻內，預售與成屋仍能維持相同的坪數表現。

除了淡水之外，板橋區預售屋與成屋的坪數差距也相當有限，平均僅相差0.5坪。

陳金萍表示，板橋雖然是新北市熱門購屋區域，不過在總價1,500萬元的條件下，預售屋交易並不多，主要集中於靠近樹林區的金門街或是大同街一帶，相較於板橋核心商圈或主要捷運站周邊，價格相對親民，有助於在有限預算內保有一定坪數；而成屋成交區位則較分散，其中交通便利、生活機能成熟地段的物件，即使屋齡較高，仍有區位價值支撐，能買到的坪數未必明顯增加。因此，預售屋的區位價格優勢，可能縮小新舊屋之間的坪數差距，兩者平均坪數維持在相近水準。

值得注意的是，同樣1,500萬元的購屋預算，不同行政區所能換得的居住空間差異相當明顯，淡水區預售屋平均坪數達33.1坪，相較之下，永和區僅有9.7坪，兩者相差逾2倍。

陳金萍表示，對購屋族而言，總價預算有限時，往往得在「地段、通勤時間與居住空間」之間做取捨，選擇市區核心區域可享有較成熟的交通與生活機能，但相同預算下可換得的居住坪數相對有限，若願意將生活圈往外移，則有機會用較長的通勤時間換取更大的居住空間，形成「以時間換取空間」的購屋選擇。