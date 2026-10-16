又一棟落成！內科新興企業總部聚落崛起

耀達建設「金矽谷No.25環球旗艦總部」16日舉行啟用典禮，耀達建設董事長莊文欽表示，金矽谷No.25不只是一棟建築，也透過公共藝術與生活服務，為產業街廓注入人文溫度。

金矽谷No.25位於北市內湖新明路，與台塑集團台北企業總部園區隔路相望。新明路曾有濃厚工業區色彩，近年隨大型企業總部、科技研發及生技產業陸續布局，逐步轉型為內科新興企業總部聚落。

今天同時揭幕公共藝術《第一樂章Opus One》，一樓「暖果咖啡」也同步展開試營運。

其中公共藝術《第一樂章Opus One》由入矩雕塑工作室Art Rouge創作，以不鏽鋼打造，高度達4.5公尺，作品採用流暢圓融的「8」字線條，同時呈現無限符號意象。

耀達建設表示，金矽谷No.25玻璃帷幕建築及河岸景觀地利優勢，藉水風光為建築增添無限的自然能量，作品隨日照角度與觀看位置映照周邊環境及人流，象徵企業動能持續循環、長遠開展。

與公共藝術同步啟動的一樓暖果咖啡，則將企業總部從工作空間延伸至生活交流場域，不只是大樓內餐飲空間，也將成為進駐企業員工與訪客日常會面、短暫休息及交流的場所。

莊文欽表示，企業總部除了地段與規格，更需要讓人願意交流、停留並產生認同的環境。《第一樂章》和一樓咖啡空間，是公司想留給進駐企業與員工的日常風景。

耀達建設指出，金矽谷No.25依不同座向調整玻璃帷幕材質，使自然光順應太陽軌跡進入室內。

大樓除挑高樓層及可彈性配置的辦公、實驗研發空間，四樓也規劃大型會議室、小型會議室，還有運動相關空間，如健身房、瑜伽教室等；多元空間規劃讓工作更有趣。

目前包括上櫃韌體廠系微（6231）及維科生技等企業，皆已購入金矽谷No.25總部空間，從生技企業到AI韌體廠陸續進駐，反映企業置產需求正由單純取得辦公面積，走向整合研發、人才、品牌與長期營運的總部思維。

莊文欽表示，在國內企業汰舊換新、AI供應鏈兩大需求下，未來三到五年台北市商辦廠辦市場持續看好，至於住宅市場，隨著房市管制逐步鬆綁，現已逐漸回溫，預料2027年房市會比今年好。