8月預售揭露3100餘件、年增約一成 專家：新屋市場仍陷低迷量

8月預售揭露3,100餘件，僅達過去68個月均量7千件的四成多，連續九個月不到4千件，後市觀察央行鬆綁房貸能否帶動買氣回升。

根據最新預售實價揭露資料，8月預售揭露案件數維持在3,100餘件，較去年同期增加約一成，但仍是連續9個月揭露不到4千件，對比過去68個月實價即時揭露平均約7千件來看，仍處於市場相對谷底低量，未來則要觀察央行第3季末針對第二套房貸成數微鬆綁後，是否能提振市場信心。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場目前仍處於個案表現，個案條件基地具備一定規模、付款方式輕鬆、價格合理的條件好，產品定位正確就有機會順銷，不過現在市場表現低迷，業主也保守推案，缺乏新案刺激下短期內買氣難以全面打開，觀察央行政策微鬆綁後，預售市場買氣是否慢慢回神。

統計顯示，今年8月預售量略高於去年同期，較去年同期成長區域，包括桃園市、新竹縣市、新北市與高雄市，不過整體預售交易量跟第七波上路前相比大概只剩三成左右的量能。

桃園市8月揭露778件、年增達八成，但仍較第七波上路前的8月少了千件，新北市684件、年增一成，新竹縣市單月僅217件，但出現年增262%，曾敬德指出，主要是去年同期出現不到百件的窒息量所致。高雄市8月預售交易量為241件、年增24%。

曾敬德表示，今年928檔期並未出現大量推案潮，同時間因為選舉將近，許多外牆廣告從個案變成候選人，因此也不是建案強力曝光的銷售期間，短時間內還是維持自用當道，消費者精挑細選的交易市況，接下來觀察央行第3季針對房貸成數微放寬後，買氣與交易狀況是否慢慢回溫。