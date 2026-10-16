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北市都更容積擬增至300%！3千平方公尺、捷運水岸周邊適用

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北巿長蔣萬安表示，都更最困難的階段在整合、溝通協調的過程。聯合報系資料照
台北巿長蔣萬安表示，都更最困難的階段在整合、溝通協調的過程。聯合報系資料照

北市大街廓都更提高容積，適用條件出爐。台北市長蔣萬安16日宣布，未來基地面積達3,000平方公尺，且位於捷運場站或水岸周邊的大街廓都更，將有條件提高基準容積率至300%，並導入托育、幼兒園及長照等公共服務設施，目前已著手推動中山行政園區、南港行政中心兩件示範案。

蔣萬安召開都更政策記者會表示，外界長期關注北市基準容積能否提高至300%，市府與專家討論後，決定朝有條件提高的方向推動，希望鼓勵大面積整體更新，同時讓部分容積回饋公共服務，改善生活機能。

示範案之一為原第一殯儀館拆除後的中山行政園區，面積約1.5公頃。蔣萬安表示，將結合圓山創新聚落、松南AI園區，打造創新軸帶，園區除規劃行政服務，也將導入圖書館、幼兒園及日照、長照服務。

另一案為南港行政中心。蔣萬安指出，現有建物老舊，未來行政中心將遷至南港高工，原址約0.7公頃基地則結合周邊區塊整體規劃，提高相應容積，市府分回部分將投入金融商辦等商業服務，串聯南港交通樞紐與產業發展。

整合門檻方面，蔣萬安宣布公辦都更將由「7599」調整為「5099」，第一階段門檻從75%降至50%。只要過半住戶同意，政府即可進場協助試算、說明；後續兩階段仍各維持90%門檻，協助選配及招商，並非半數同意就能直接拆除改建。

蔣萬安表示，降低門檻是為協助產權複雜、長期卡關的案件加快整合，已劃設更新地區共1,214.26公頃將直接受惠。面對案量可能增加，都更處人力將增加近一倍，正式員額約105人，加快審議速度。至於上路時間，他表示相關程序正在進行，將盡快實施。

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