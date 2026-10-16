全台最大室內棒球場誕生！投資600億「台灣超巨蛋」BOT 案今正式簽約

國際運動產業新地標，台中城市發展迎來歷史性的一刻！台中市政府16日舉辦「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約儀式，台中市長盧秀燕並與投資團隊台灣人壽董事長許舒博共同宣布，正式名稱為「台灣超巨蛋」。

本案總投資金額高達新台幣600億元，其計畫正式邁入執行階段，本案不僅是全台投資規模最大的單一運動場館開發案，未來將興建一座可容納4萬5,000名以上觀眾的國際級室內棒球場，完工後將成為全台最大的室內棒球場，為台灣棒球、運動產業及大型展演活動開創嶄新紀元。

許舒博表示，超巨蛋串聯水湳經貿園區、中央公園及周邊重大建設，預估可創造約6,355億元的經濟產值，帶來約7萬2,000個就業機會，每年更可增加約260萬的觀光人次。這項建設將為台中市帶來全新的城市動能。

16日簽約儀式現場星光熠熠，除了邀請到備受矚目的旅美棒球好手「怪力男」李灝宇特別現身見證，象徵台灣新世代棒球人才在國際舞台嶄露頭角；中信兄弟領隊彭政閔等棒壇重量級貴賓亦親自出席，中信兄弟啦啦隊Passion更帶來熱力四射的精彩演出，共同為「世界棒球之都」台中寫下璀璨新頁。

盧秀燕說，棒球是台灣的國球，台中早在2013年即獲世界棒壘球總會（WBSC）頒授「世界棒球之都」殊榮。多年來台中洲際棒球場見證了世界棒球經典賽（WBC）、世界12強棒球賽等多項頂級賽事，尤其2024年台灣隊在世界12棒球賽勇奪世界冠軍，感動無數國人。

為了讓台灣具備更完善的國際賽事承辦條件，市府自2024年起積極規劃大型室內棒球場，並於2025年提出台中超巨蛋構想。

本案採民間自行規劃申請（BOT）模式，契約期間長達70年，市府團隊在短短一年多內成立跨局處專案小組、完成各項法定程序，並前往日本實地考察東京巨蛋及北海道ES-CON FIELD等國際級場館，展現推動重大建設的決心與執行力。

盧秀燕特別感謝中信集團、台灣人壽對台中城市發展的肯定與支持，投入龐大資金成立「台灣超巨蛋開發公司」，並攜手日本ES-CON Sports Entertainment（ESE）專業團隊共同推動。

盧秀燕強調，超巨蛋不僅是國際級棒球場，更將以「運動產業園區」的概念進行整體規劃，結合水湳經貿園區的中央公園、台中國際會展中心、綠美圖及台中流行影音中心等重大建設，串聯商業、旅宿、餐飲及娛樂休閒設施，打造具國際競爭力的城市新核心。

許舒博指出，台中超巨蛋是國內投資金額最高的運動產業園區之一。未來將以「公園中的巨蛋園區」為規劃概念，打造可容納約4萬5,000人的超大型室內棒球場，並以超級巨蛋的規格來營運。

周邊更將結合運動、休閒、娛樂、購物、飲食、零售，以及文化、科技、醫療服務等多元機能。「讓這裡不只有大型運動賽事，也能成為市民便利、舒適的生活場域，進一步提升民眾的生活品質，促進健康，讓大家能夠享有更健康、更長壽的生活。」

台中市政府運動局長游志祥指出，「台灣超巨蛋」將以符合WBSC國際賽事規範進行規劃，提供不受天候影響的穩定賽事與觀賽環境，大幅提升台中爭取世界頂尖賽事的競爭力。

此外，場館未來也將具備多元複合經營機能，可承接大型國際演唱會、藝文展演及各類多功能活動，結合台中優越交通區位與觀光資源，吸引跨縣市與國際人潮，帶動周邊商圈經濟與產業發展。

台中市政府表示，今日簽約象徵超巨蛋開啟了新的里程碑，未來市府將嚴格落實履約管理與監督機制，兼顧公共利益、工程品質與營運需求，與民間企業攜手穩健推進建設，期待早日讓全台球迷與民眾，在台灣超巨蛋親眼見證台灣棒球再創巔峰、享受國際級的運動與娛樂饗宴。

全台最大室內棒球場誕生！投資600億「台灣超巨蛋」BOT案今正式簽約。記者宋健生／攝影