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生技小兵發威！益安美國商業化報捷 安克法說會行情熱身
生技小兵活蹦亂跳！台股16日生技醫療族群買氣升溫，心誠鎂（6934）、漢達（6620）、益安（6499）及安克（4188）等四檔個股盤中一度攻上漲停，其中安克股價主要反映AI智慧醫材應用拓展，加上下周法說會即將登場，吸引買盤提前卡位；益安則因旗下攝護腺肥大創新微創醫材Urocross完成美國首例商業應用，正式跨入商業化階段，成為生技醫材族群焦點。
安克呼止偵已取得美國FDA、歐盟CE及台灣TFDA上市許可，約10分鐘即可完成OSA風險評估，並逐步將應用延伸至治療決策與療效追蹤。另一項甲狀腺超音波AI輔助軟體「安克甲狀偵」也持續推進市場布局。安克預計10月21日與美吾華、懷特生技新藥舉行集團聯合法說會，市場關注後續產品商業化及海外展業進度。
益安則宣布，旗下Urocross已在美國德州奧斯汀Westlake醫療中心醫院完成首例商業應用，正式從臨床驗證跨入市場實際採用，為美國市場拓展寫下重要里程碑。
Urocross今年3月取得美國FDA上市許可，先前於美國及加拿大23個臨床中心、240名患者進行試驗，結果顯示，患者開始治療12個月後，攝護腺症狀評分平均改善48.1%。
益安表示，初期將採控制性上市策略，優先與重點醫療院所合作，逐步擴大醫師及醫院採用；此外，台灣上市許可申請、國際授權合作及CDMO業務成長，也將成為後續營運動能。
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