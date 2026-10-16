大同智能攜手綠岩能源 搶攻綠電商機

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能，近期傳出業務拓展與專業獲獎雙重捷報，綠電銷售版圖再下一城，成功拓展至半導體龍頭企業，進一步深化高科技產業綠電市場布局；同時，憑藉「臺中國際會展中心太陽光電系統」兼具發電效益、工程品質與建築美學的整合設計，榮獲有「光電界奧斯卡」美譽的「2026光鐸獎－優良屋頂型系統獎」。從高科技產業綠電供應到大型公共建築光電工程，大同智能展現綠電市場拓展與能源系統整合的雙重實力。

攜手半導體龍頭綠電銷售版圖再下一城全球半導體產業加速推動淨零轉型，國際供應鏈對再生能源使用比例的要求日益提高，綠電已從企業永續選項，轉變為高科技製造業強化供應鏈競爭力的重要能源策略。

大同智能近年積極拓展企業綠電市場，客戶已橫跨生技、金融、紡織、汽車、電子及醫療等產業，近期更成功與半導體龍頭企業展開綠電合作，象徵大同智能在高科技製造業市場取得重要進展。

除拓展企業客戶，大同智能也積極強化綠電交易布局，近期與綠岩能源（7833）旗下售電子公司大猩猩電能交易簽署綠電購售契約，透過雙方售電資源整合，提升綠電交易彈性與市場流通效率，未來並將探索海外再生能源開發、儲能應用及智慧能源管理等合作機會，持續擴大能源服務版圖。

從半導體龍頭客戶合作到售電業者間的資源整合，大同智能正同步強化綠電市場開發與供應服務能力，提升在企業能源轉型市場的競爭力。除綠電業務傳出捷報，大同智能在太陽光電工程領域也再獲肯定。憑藉「臺中國際會展中心太陽光電系統」，大同智能榮獲「2026光鐸獎－優良屋頂型系統獎」，再次展現大型公共建築太陽光電系統的規劃設計及工程整合能力。

據悉，本案建置容量達1.9MW，在兼顧發電效益、結構安全及後續維運的同時，更將太陽光電融入建築整體設計，讓能源設施不只是發電設備，也成為城市建築美學的一環。大同智能指出，面對半導體等高科技產業日益增加的綠電需求，以及企業與公共場域的低碳轉型趨勢，公司將持續串聯再生能源資源、綠電交易及能源系統整合服務，拓展更多產業合作機會。