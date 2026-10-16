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響應永續　台肥攜手點點綠市集推糧食公益循環

中央社／ 台北16日電

10月16日為世界糧食日，台灣肥料公司宣布攜手點點綠市集推動公益餐車計畫，以實際行動響應糧食、公益及永續議題。

台肥公司透過新聞稿指出，自今年7月起與點點綠市集合作，陸續在捷運站設置公益餐車，希望藉由市集貼近社區的特性，讓在地好農產走進更多人的日常生活。育成基金會也安排「憨寶貝」參與部分餐車服務，在專業人員陪伴下累積實務經驗，增加與社會大眾互動及參與社會的機會。

此次計畫由台肥公司贊助餐車相關費用，結合育成社會福利基金會的服務經驗，透過販售在地小農生產的新鮮蔬果，支持友善耕作與在地農業，共同打造從農產到公益的永續循環。

台肥公司董事長張滄郎表示，台肥長期深耕台灣農業，此次響應世界糧食日，希望透過公益餐車串連小農、公益團體與消費者，支持友善農業，打造「糧」善循環，讓民眾從日常消費就能參與支持農業與公益行動。

台肥公司總經理陳右欣說明，此次合作並非一次性的經費贊助，而是希望將第一筆餐車費用轉化為能持續成長的「公益種子」。未來餐車販售農產品產生的盈餘，作為下一部餐車建置及營運資源，形成正向循環，讓公益種子成長茁壯。

台肥指出，目前公益餐車已從最初的雙連站，陸續拓展至石牌、士林、北投等捷運站。從支持小農生產、提供農產銷售平台，到創造身心障礙者參與社會的機會，再將營運成果投入下一部餐車，逐步形成一套可以持續運轉的公益循環。

台肥 公益 永續

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