宜居典範 新北優良公寓大廈評選今出爐頒獎表揚

2026年度新北市優良公寓大廈評選今天舉辦頒獎典禮，共有26個社區獲得特優、優勝及傑出獎項，新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜出席頒發獎金及獎狀。朱惕之致詞表示，優良社區是城市進步的重要基礎，近年來更有社區善用APP數位工具，導入科技應用讓住戶即時掌握住家資訊，提升管理效能與住戶互動，打造安全便利的居住環境。

朱惕之表示，透過評選機制表揚績優社區，不僅能樹立管理標竿，也帶動更多住戶共同參與，凝聚向心力。市府將持續鼓勵社區從日常管理、環境維護到防災及社會關懷，落實公私協力，提升城市幸福感。

115年優良公寓大廈評選以「厝厝有情、鄰里共贏」為主題，分成小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區5組，市府邀請產官學界共16位專家學者組成評選委員會，歷時2個月綜合審查與實地考察，從89家參賽社區選出優良典範。

工務局長馮兆麟強調，「安居樂業」是市府持續努力的目標，積極推廣環境永續、社福關懷及社區防災等政策，藉由優良社區響應政策，更能發揮事半功倍的效果，共同營造盡善盡美的新北好居。

今年大型社區組特優獎由樹林區「遠雄紫京城社區」獲得，以「安全、舒適、和諧、關懷」為核心，建立制度化管理、即時處理及持續追蹤之運作模式，深化防災整備與長者關懷，兼具效率與溫度。中型組特優獎為淡水區「漢皇丰川社區」，導入社區管理APP，整合包裹收取、公告發布等資訊，讓住戶了解社區大小事，同時推動二手市集、雨水回收及多元交流活動，並獲綠美學競賽優選、無菸社區及綠建築標章。

小型組特優獎為三重區「圓富登峰社區」，114年度曾獲優勝，今年持續依循評選委員建議，積極修訂社區規約，加強公共設施定期巡檢，並踴躍參與市府說明會及聘僱法律顧問，為住戶爭取更多福利、補助及榮譽。

淡水區「富陽四季社區大廈北區社區」榮獲風華再現組特優獎，屋齡逾20年仍展現卓越自治，持續推動E化管理、強化外牆安全防護、節能措施，並參與綠美學、銀髮俱樂部。汐止區「早安清境社區」獲得山坡地社區組特優獎，落實山坡地自主檢查，並針對日常事務、弱勢家庭通報、災害、疫病等皆有相關應變計劃，居安思危，確保居住安全。

馮兆麟表示，公寓大廈管理維護公司及服務人員也是社區穩定運作的重要推手，今年共有5名優良管理服務人員及4家管理維護公司獲獎，感謝第一線人員的專業付出，與市府合力建構宜居好生活。評選相關資訊可至工務局網站：https://reurl.cc/4bQ7Q2查詢。

中型組特優獎為淡水區「漢皇丰川社區」，朱惕之副市長（中）頒獎給社區代表。圖／新北市工務局提供