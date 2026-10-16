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台中高價房市成領軍先鋒 北屯首見9字頭交易

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2026年8月份台中市實登交易。資料來源：內政部OPENDATA政府資料開放平臺
2026年8月份台中市實登交易。資料來源：內政部OPENDATA政府資料開放平臺

台中豪宅市場的資金輪動快速，高單價、高總價的住宅產品成為資產客群的買氣風向指標。根據最新8月份揭露的實登交易，單價9字頭以上、甚至百萬單價的預售個案扮演高端房市領軍先鋒，其中北屯14期更出現區域首件單價站上9字頭的新案。顯示出具備高綠覆環境的14期，已在中部豪宅版圖中占有重要一席地位。

觀察8月份台中預售住宅實登資料，高標單價前四名落在91.7萬元至105.5萬元之間，西屯七期的「聯聚理安大廈」、「寶輝101 Theater South」、「寶璽天讚」分據前三位。而北屯14期新案「順天ROAM」急起直追，以91.7萬元暫居第四位。

其中，「順天ROAM」9字頭交易不僅刷新北屯區住宅最高成交紀錄，單價更超越七期、水湳部分個案，市場驚訝討論之時，也突顯出高端房市不缺供給、不缺買方，真正缺的是稀有性產品所創造的購買動能。

進一步分析指出，建商品牌的信任度以及市場上罕見的林友寒建築師全案規劃作品，是促使客戶迅速出手的原因。實登揭露其餘戶別中，中高樓層成交單價同樣站上每坪80萬元以上水位，顯示市場認同並非僅限單一戶別，與區域內競案之間也拉開明顯差距。

除了產品本身稀有性之外，在AI科技產業造成的資金面的推升亦是重要因素，主計總處預測 2026年台灣經濟成長率達11.05%，前九月證交稅更預期衝破5,000億元大關。

面對股市高檔與資產集中，不少高資產族群順勢啟動資產重配置，將部分獲利資金停泊至具抗跌保值力的高端不動產，形成近期中部頂級住宅市場的買盤動能，而購買區域也從傳統豪宅區域擴散至科技廊道沿線。

其中，14期銜接北台中交通與建設樞紐，開發腹地廣大，市場關注熱度持續。區內高價指標案還包括「大陸豐莚」，最高成交單價來到每坪86.05萬元。該案為大陸建設跨足14期首推建案，基地坐落四張犁公園第一排，並由紐約ODA團隊設計，在品牌、地段與產品力皆表現獨出，全案銷售逾8成。

龍寶建設與大毅建設合作的「有愛臻邸」，基地三面臨路、擁有開闊棟距，最高成交單價站上每坪81.34萬元。來自北部的品牌建商華固建設，在14期分別推出「華固豐匯」與「華固四季匯」雙案，其中「華固豐匯」也已觸及8字頭成交紀錄；「華固四季匯」近月出現接連交易，社區最高成交單價每坪來到78.9萬元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，市場資金充沛，高端買盤並未退場，而是等待出手時機，永續經營的品牌建商無不想方設法力求創新與差異化優勢，讓高端買方願意為稀有價值買單，甚至成為品牌追隨者，新興豪宅聚落正在嶄露頭角。

「順天ROAM」9字頭交易，刷新北屯區住宅最高成交紀錄。記者宋健生／攝影
「順天ROAM」9字頭交易，刷新北屯區住宅最高成交紀錄。記者宋健生／攝影

台中市北屯區預售住宅最高單價紀錄。資料來源：內政部OPENDATA政府資料開放平臺
台中市北屯區預售住宅最高單價紀錄。資料來源：內政部OPENDATA政府資料開放平臺

台中 房市 預售 豪宅

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