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台化沙鹿配水中心小水力發電廠 獲第一屆「傑出多元綠能獎」

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台化以「沙鹿配水中心小水力發電廠」獲經濟部能源署頒發「傑出設置系統獎─多元能源」，由台化副總經理王啟州（右）出席接受經濟部政務次長頒獎。台化／提供
台化以「沙鹿配水中心小水力發電廠」獲經濟部能源署頒發「傑出設置系統獎─多元能源」，由台化副總經理王啟州（右）出席接受經濟部政務次長頒獎。台化／提供

第一屆「傑出多元綠能獎」於10月16日上午在台北南港展覽1館舉行頒獎典禮。台化（1326）以「沙鹿配水中心小水力發電廠」獲經濟部能源署頒發「傑出設置系統獎─多元能源」，由台化副總經理王啟州出席接受頒獎。公司指出，此次獲獎展現台化整合水力發電、供水安全及智慧維運的技術實力，並為既有供水設施創造綠能價值建立示範典範。

沙鹿小水力發電廠由台灣自來水公司提供場域，台化投入資金、工程設計、建造及維運，於2025年2月14日正式啟用。案場利用隧道口調節池至沙鹿配水中心間，約76公尺高程落差，將輸送自來水的位能轉化為潔淨電力，全程不額外取水，也不影響民生供水，是台灣第一座利用自來水管路發電的商轉場域，也是台化第一次對外取得小水力發電標案，透過本案證明，既有供水設施，也能在確保供水安全的前提下，持續創造穩定綠電。

台化表示，案場設置731.5瓩水輪發電機，統計至2026年5月31日運轉472天，累計發電量達607萬3,400度，減少約2,836公噸二氧化碳當量；實際發電容量因數達73.3%，為契約基準44.5%的1.65倍，展現穩定且高效的發電成果。

台化指出，公司以「供水優先、發電為輔」為最高原則，設置旁路供水管、油脂檢測、不斷電系統及安全聯鎖機制，遇到設備或水質異常時可立即切換旁路供水。自啟用以來，維持供水中斷0次、水質異常0次、重大設備故障0次及巡檢完成率100%的營運紀錄。案場並導入24小時遠端監控及AI設備健康預警，透過即時分析機組運轉健康狀態，提早發現設備異常並安排檢查與維修，將維運模式從故障後修復提升為事前預防，進一步確保供水安全及發電穩定。

台化表示，此次獲獎是對公司積極推動能源轉型投入小水力發電成果的肯定。沙鹿案場建立的安全設計、智慧監控、運轉及維護經驗，已延伸至深溝淨水場（115年5月併聯完成）及鳥嘴潭淨水場（預計117年6月併聯）小水力發電案。未來將持續攜手政府與公營事業，開發既有水利及供水設施的綠能潛力，擴大穩定再生能源布局，為台灣淨零轉型貢獻具體成果。

台化 綠能

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