從副組長到合夥人 安永將 AI 融入人才培育、強化領導力

安永聯合會計師事務所持續將人工智慧（AI）融入人才培育，從新晉升主管、高階經理人到合夥人，依不同職涯階段設計培訓課程，結合AI應用、領導管理及跨領域交流，協助員工提升專業能力，並將新科技實際運用於日常工作與客戶服務。

安永表示，隨著AI快速發展、產業環境持續變化，企業人才除了具備專業知識，也需要培養團隊領導、創新思考及跨領域合作能力。因此，安永持續投入人才培育資源，透過實作體驗、團隊合作及經驗交流，讓員工不只是學習新知識，也能將所學轉化為解決問題的能力。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，人才是安永持續成長及創造長期價值的核心。安永不僅重視員工當前所需的專業能力，也持續觀察市場及客戶需求，將科技趨勢、產業變化與領導力發展納入培訓內容，讓學習資源更貼近實際工作需求，同時支持員工長期職涯發展。

在新任主管培育方面，安永今年共有超過300位新晉升副組長參與「New Senior Program」培訓課程。課程透過社交風格分析、樂高團隊建構及與合夥人面對面交流，協助員工從原本專注完成個人工作，逐步轉向帶領團隊、凝聚共識及促進合作，適應主管角色。

針對執行總監及資深經理，安永則推出「Drive the Change」高階主管培訓課程，內容涵蓋領導能力、談判溝通及人才管理，協助主管在快速變動的環境中做出判斷、帶領團隊。課程也安排職場能量修復工坊及團隊運動，透過交流與實作，提升主管面對壓力及變化的應變能力，建立更具信任與支持的團隊文化。

在合夥人培育方面，安永2026年區域合夥人峰會（Regional Partner Conference）匯集超過900位合夥人，聚焦全球策略「All in」，討論區域發展、AI應用、創新、策略影響力及領導者韌性等議題。

其中，AI是本次峰會的重要主題，透過專業應用及實務案例分享，鼓勵合夥人帶領團隊將AI導入客戶服務及日常工作。峰會也藉由跨區域交流，讓各地合夥人掌握市場與產業趨勢，並將全球資源及新觀點帶回在地市場。

安永表示，未來將持續結合專業知識、科技發展及市場需求，依照員工不同職涯階段規劃培訓內容，協助人才持續提升專業與領導能力，並將學習成果運用於工作，為客戶及產業創造長期價值。