下樓就是圖書館、健身房 桃園八德三號社宅再拿獎

2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」昨天在新北市新店區舉行，桃園市八德三號社宅榮獲「銀光好居創新服務獎」，同時也拿下「銀光好居五星認證標章」，展現桃園推動全齡共融與在地安老的卓越成效。

「銀光好居創新服務獎」由社團法人銀光未來創新協會與銀光好居行動聯盟主辦，旨在表揚推動高齡友善、全齡共融與在地安老的優秀政府機關、學校、機構與企業。

八德三號位於八德區豐德路、中山路口，道路通往桃園、中壢和大溪都方便，社區則是2棟大樓組成，內部建置各類房型，可滿足單身到小家庭等族群需求，低樓層公共設施方面除了社區交誼廳，還有健身房、市立圖書館、非營利幼兒園及老人關懷據點，附近還有八德區公所、戶政事務所及各類商家，生活機能完備。其中，圖書館採用黑色層架及棕色木質桌椅，簡約時尚又不落俗套，假日經常一位難求。

76歲的陳姓婦人常到圖書館閱讀交流，「出門有綠意、轉身有書香」讓生活十分愜意；68歲的楊先生過去住在無電梯的公寓，生活隨年齡增長越發不便，透過樂齡換居住進社宅，生活迎來全新改變，早上運動、下午看書已成日常。

都發局表示，八德三號宅過去曾獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎，今年再獲「最佳管理維護類」金質獎與「綜合成就獎」，感謝議各界肯定。

都發局副局長兼住都中心執行長邱英哲表示，社宅不僅提供住宅，更是整合跨單位資源、支持在地安老的價值平台。看見長者從昔日的孤立生活，轉變為能在社區漫步、閱讀與安心社交，即是全齡社宅最核心的價值。桃園住都中心未來將持續推廣此創新模式至更多社宅，打造具包容力的宜居城市。