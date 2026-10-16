台灣順豐擴大安全關懷行動　連續五年投入交通公益

台灣順豐長期關注交通安全公益，並將員工照顧落實於日常營運，連續五年攜手台北市區監理所投入交通公益，從過去偏鄉交通支持進一步延伸至今年的機車安全駕訓，透過企業資源投入，協助更多民眾在上路前建立正確駕駛觀念；同時持續提供第一線員工高溫津貼，並舉辦家庭電影日，從道路安全、職場守護到家庭陪伴，讓企業關懷由營運現場延伸至員工家庭與社會參與。

台灣順豐持續從物流本業出發，將交通安全作為長期公益投入的重要方向，過去透過偏鄉幸福巴士等行動，支持偏鄉交通與民眾移動需求，今年則進一步將投入重點延伸至道路安全，16日台北市區監理所舉辦捐贈儀式，由所長戴邦芳致贈感謝狀給台灣順豐總經理潘逸俊，感謝公司長期投入交通公益，並持續以企業資源支持道路安全推廣。

台北市區監理所所長戴邦芳表示，企業願意持續投入交通安全，是推動道路安全很重要的力量，此次與台灣順豐合作，希望透過機車駕訓，讓更多民眾在上路前建立正確觀念，也讓交通安全從教育與實際行動中慢慢累積。

本次贊助超過百位民眾參與機車駕訓，鼓勵用路人在正式上路前建立正確駕駛及防禦駕駛觀念，根據陽明交通大學統計，同時參加機車場訓及道路訓練者，違規風險降低64%、事故風險降低51%，顯示完整駕訓對建立安全駕駛觀念及降低道路風險具有實質助益。

從偏鄉交通到機車安全駕訓，也展現台灣順豐持續依循社會需求，逐步擴大交通公益行動的投入面向。台灣順豐總經理潘逸俊表示，物流與道路環境密不可分，安全不只是企業營運的重要基礎，也是每一位用路人共同的責任。此次透過公私協力推動機車駕訓，希望讓安全觀念從源頭扎根。

面對高溫酷暑對戶外工作者帶來的挑戰，台灣順豐今年持續在夏季提供第一線同仁高溫津貼，以實際補助回應收派及相關現場人員在炎熱環境下工作的辛勞，同時透過內部宣導，強化防暑、補水、適時休息及熱傷害預防等觀念，降低高溫作業帶來的身體負荷，讓對第一線同仁的照顧真正落實在日常工作現場。

隨著跨境業務與服務範圍持續拓展，台灣順豐也同步強化營運安全、服務品質與員工照顧，透過制度優化與資源投入，在擴大市場與服務量能的同時兼顧企業責任，讓企業成長建立在更穩健、安全且具韌性的營運基礎上。