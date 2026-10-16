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台灣順豐擴大安全關懷行動 攜手北市監理所推機車駕訓

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣順豐於全台展開 10 場電影日活動，超過千名同仁及家屬共同參與，共度美好暑假時光。台灣順豐提供
台灣順豐於全台展開 10 場電影日活動，超過千名同仁及家屬共同參與，共度美好暑假時光。台灣順豐提供

台灣順豐持續投入交通安全公益，今年攜手臺北市區監理所推動機車安全駕訓，贊助逾百位民眾參與訓練，協助建立正確駕駛及防禦駕駛觀念。除連續五年投入交通公益外，台灣順豐今年也持續提供第一線員工高溫津貼，並在全台舉辦逾10場員工家庭電影日，邀請逾千名員工及家屬參與，從道路安全、職場照顧到家庭陪伴，擴大企業社會責任的實踐。

台灣順豐長期關注交通安全，過去透過偏鄉幸福巴士等行動，支持偏鄉交通與民眾移動需求，今年進一步將公益資源延伸至機車安全駕訓。臺北市區監理所16日舉辦捐贈儀式，由所長戴邦芳致贈感謝狀給台灣順豐總經理潘逸俊，感謝公司持續投入交通公益，支持道路安全推廣。

戴邦芳表示，企業持續投入是推動道路安全的重要力量，希望透過機車駕訓，讓民眾在上路前建立正確觀念，從教育與實際行動累積道路安全成效。

此次台灣順豐贊助逾百位民眾參與機車駕訓，強化安全駕駛及防禦駕駛觀念。根據陽明交通大學統計，同時接受機車場地訓練及道路訓練者，違規風險降低64%、事故風險降低51%，顯示完整駕訓有助於提升安全意識、降低道路風險。

潘逸俊表示，物流服務與道路環境密不可分，安全不僅是企業營運的重要基礎，也是所有用路人的共同責任，希望透過公私協力推動機車駕訓，讓安全觀念從源頭扎根。

除了交通公益，台灣順豐也持續強化第一線員工照顧。因應夏季高溫對戶外工作者帶來的挑戰，公司今年持續提供第一線同仁高溫津貼，涵蓋收派、營運及相關現場人員，並透過內部宣導，提醒員工做好防暑、補水及適時休息，預防熱傷害，降低高溫作業帶來的身體負荷。

員工家庭關懷方面，台灣順豐延續去年活動成果，今年暑假再度舉辦家庭電影日，在全台舉辦逾10場電影包場活動，邀請逾千名員工及家屬參與，讓平時忙碌的同仁有機會與家人共享休閒時光，增進家庭互動，也讓企業關懷從工作現場延伸至員工家庭。

台灣順豐表示，隨著跨境業務及服務範圍持續拓展，公司將持續兼顧營運安全、服務品質與員工照顧，透過制度優化及資源投入，在提升服務量能的同時落實企業責任，為企業長期發展建立穩健的營運基礎。

臺北市區監理所所長戴邦芳致贈感謝狀給台灣順豐總經理潘逸俊，感謝長期以行動支持臺北市區監理所推動CSR贊助。台灣順豐提供
臺北市區監理所所長戴邦芳致贈感謝狀給台灣順豐總經理潘逸俊，感謝長期以行動支持臺北市區監理所推動CSR贊助。台灣順豐提供

台灣順豐連續五年投入交通公益，今年贊助超過百位民眾參與機車駕訓，強化安全騎乘及防禦駕駛觀念。台灣順豐提供
台灣順豐連續五年投入交通公益，今年贊助超過百位民眾參與機車駕訓，強化安全騎乘及防禦駕駛觀念。台灣順豐提供

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