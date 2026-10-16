首季全國房貸負擔率降至41.4% 網嘆買不起「關鍵在收入」

自2024年央行推出第七波選擇性信用管制以來，房市熱度逐步降溫，房價漲勢趨緩，民眾購屋負擔也因此出現改善。

根據內政部資料，對比2024年第1季與2026年第1季全國及六都房貸負擔率變化可以發現，全國房貸負擔率已經由44.30%降至41.46%，減少2.84個百分點；進一步觀察六都表現，其中以台北市減幅最大，達4.41個百分點，其次為台南市的3.43個百分點，以及台中市的3.09個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，台北市房價基期相對較高，房貸負擔率也長期居六都之冠，因此當房價漲勢放緩，整體負擔率便可能出現較明顯的變化。

莊思敏表示，至於台中、台南，過去房市在建設題材、科技題材與市場熱潮帶動下，房價漲勢驚人，如今受信用管制影響，投資性需求幾乎絕跡，市場回歸理性，自住買盤追價意願不高，房價漲勢大幅收斂，部分區域甚至出現價格修正的情況，房貸負擔率自然隨之回落。

雖然房貸負擔率下降，多數民眾仍覺得買不起房。莊思敏表示，房貸負擔率改善，並不代表購屋門檻已降至多數家庭都能輕鬆負擔的程度。目前全國房貸負擔率41.46%，仍屬「負擔能力偏低」水準，其中，雙北的房貸負擔率更超過五成，等於一般家庭要拿出一半以上的可支配所得繳房貸，購屋壓力之沉重可見一斑。

莊思敏指出，目前全國房價仍在相對高檔，動輒數百萬元的頭期款，仍是年輕人與首購族最大的難關。再加上銀行房貸額度緊縮、審核趨嚴，部分民眾還可能面臨貸款成數不如預期、須提高自備款，或承擔較高房貸利率的困境，進一步增加購屋難度。

莊思敏表示，要讓民眾真正買得起房，關鍵還是在於提高收入，近年薪資成長多集中在科技業，許多傳統產業的薪水仍相當微薄，不同產業間的薪資差距持續擴大，也讓「買得起」與「買不起」的族群更加分化。

她建議，政府除了持續健全房市，更應從產業升級、平衡產業發展、提升勞工薪資等面向著手，讓薪資成長追上房價，才能從根本改善民眾的購屋負擔，實現安居目標。