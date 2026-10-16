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金屬中心整合氫能關鍵技術 推進高壓氫輸儲與混氫燃燒產業應用

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
金屬中心於10月在台北南港展覽館舉辦「氫能工業應用產業鏈技術研討會」。照片／金屬中心提供
金屬中心於10月在台北南港展覽館舉辦「氫能工業應用產業鏈技術研討會」。照片／金屬中心提供

為推動氫能技術導入工業製程，金屬中心於10月在台北南港展覽館舉辦「氫能工業應用產業鏈技術研討會」，聚焦高壓氫輸儲與混氫燃燒兩大研發主軸，展示關鍵材料、設備開發及示範場域驗證成果，並邀請聯盟業者分享實務經驗。透過串聯材料、設備製造、系統整合、安全檢測及終端應用業者，金屬中心持續強化在地技術量能，推進氫能技術與產業需求接軌。

在高壓氫輸儲方面，金屬中心以關鍵材料、製程及安全可靠度為研發重點，涵蓋抗氫脆銲接、複合防護塗層、高壓接頭硬化、耐腐蝕膜層，以及疲勞與洩漏檢測，逐步建立自主設計、製造與驗證能力。在氫燃燒工業應用方面，則由25%、50%混氫燃燒逐步拓展至純氫燃燒技術，整合燃燒器模組、工業爐、製程控制與安全監測，並結合國內業者建置示範場域，推動鍋爐及工業爐製程應用。

本次研討會透過聯盟夥伴交流，呈現氫能技術從研發到實廠應用的合作成果。金屬中心並於中鴻鋼鐵公司建置混氫燃燒鋼捲退火爐β-site示範場域，驗證氫能導入鋼鐵製程的應用，為高碳排製程減碳提供技術基礎；聯華林德則分享氫氣供應與燃燒節能的國外應用案例，並與金屬中心深化氫氣供運安全防護及洩漏檢驗合作。另外在關鍵材料與設備製造方面，金屬中心與首銳銲材合作開發國產抗氫脆銲材，並聯手俊鼎機械推進高壓氫氣儲槽製造及厚板銲接技術；群翌能源則分享綠電、再生能源製氫與氫氣輸儲整場解決方案。透過各領域業者協作，逐步串聯供氫、材料、設備製造與終端應用，促進氫能產業鏈的技術整合與合作。

金屬中心吳忠春董事長表示，科專研發成果已透過實廠場域驗證與聯盟合作，逐步對接產業需求。未來將持續推動成果移轉、應用驗證與產業串聯，深化國內外合作及國際規範接軌，加速研發成果轉化為可導入、可驗證的低碳解決方案，支援我國工業淨零與能源轉型。本活動同時邀請國際合作的氫能應用及測試驗證的廠商代表加拿大Powertech Labs總裁暨執行長Pierre Poulain，分享與金屬中心在氫能技術及產業應用上的合作進展。

雙方目前已建立實質合作關係，結合Powertech在加拿大的系統整合與實際氫環境驗證能力，以及金屬中心串聯台灣產業投入氫能關鍵零組件與模組開發的技術能量，共同推進高壓氫輸儲關鍵技術開發與系統驗證工作。

透過台灣精密製造與工程研發優勢，對接加拿大的系統應用及驗證資源，雙方將朝模組化、氫氣應用工作站及高壓氫輸儲關鍵模組壽命分析等實際應用需求深化合作，持續強化測試驗證、系統整合到國際市場應用的台加合作鏈結，共同提升台灣氫能產業的國際競爭力。

展望未來，金屬中心將以既有示範場域與研發成果為基礎，持續深化高壓氫輸儲及氫燃燒技術的應用驗證，朝提升設備安全可靠度、製程適用性與系統整合能力發展。同時，透過聯盟合作與技術移轉，推動國產材料及設備與終端應用需求接軌，逐步累積可供產業導入參考的驗證經驗，並結合國際規範與合作交流，促進氫能技術由示範驗證邁向更廣泛的工業應用。

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