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華航輕旅行會員計畫再升級 碳抵換享點數回饋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航輕旅行會員計畫再升級 Eco Travel 碳抵換享點數回饋。華航／提供
華航輕旅行會員計畫再升級 Eco Travel 碳抵換享點數回饋。華航／提供

華航持續打造永續旅程體驗，輕旅行會員計畫再添全新點數回饋機制，即日起華夏會員完成環保旅程 Eco Travel 碳抵換後可獲得輕旅行點數，搭配其他挑戰項目累積點數達 8 點，即享有官網專屬購票優惠。

華航持續擴充Eco Travel碳抵換平台合作機制，鼓勵旅客優先在日常生活與旅程中採取減碳行動抵換碳排放。輕旅行會員可透過完成指定任務累積點數。

凡華夏會員搭乘華航或華信航空自營國際航班時，完成網路報到、減輕託運行李重量、商務艙／豪華經濟艙網路預選餐點、下載雲端書坊刊物、自助座艙升等和開立酬賓機票、機票包含 Rail&Fly 產品、公益哩程捐贈、參加華航馬拉松，或最新上線的環保旅程 Eco Travel 碳抵換等，皆可累積點數。

環保旅程 Eco Travel 為華航與英國專業機構 Climate Impact Partners 合作推出的旅客自願碳抵換服務，旅客可依個人需求為旅程產生的碳排放進行抵換，以實際行動支持永續飛行體驗。華航結合環保行動和會員回饋機制，華夏會員於Eco Travel平台完成碳抵換即獲得輕旅行點數；中英文雙語介面，可依選擇語系自動切換內容，進一步豐富參與方式。

華航長年深耕 ESG，除了不斷優化數位服務外，今年第五度參加天合聯盟（SkyTeam）「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge），持續於日常旅運環節推展環境友善措施，從輕量化餐具到蔬食餐飲，實踐永續航空運輸環境，穩步邁向2050淨零排放目標。

華航 華夏 華信航空

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