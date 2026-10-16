房貸負擔率減少3個百分點、為何大家無感？房仲一句話解惑

近二年房市熱度降溫，房價漲勢趨緩，民眾購屋負擔也因此出現改善。根據內政部資料，全台房貸負擔率已經由44.3%降至41.4%，2年來減少約3個百分點。

進一步觀察六都表現，台北市減幅最大，達4.4個百分點，其次為台南市3.4個百分點，以及台中市的3個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，台北市房價高，房貸負擔率也長期居六都之冠，當房價漲勢放緩，整體負擔率便可能出現較明顯的變化。

台中、台南過去幾年房價漲勢驚人，如今受信用管制影響，投資性需求幾乎絕跡，市場回歸理性，房價漲勢收斂，部分區域甚至出現價格修正的情況，房貸負擔率自然隨之回落。

不過，雖然房貸負擔率下降，為什麼多數民眾仍覺得買不起房？莊思敏表示，主要是房貸負擔率雖改善，但並不代表購屋門檻已降至多數家庭都能輕鬆負擔的程度。

目前全台房貸負擔率41.46%，仍屬「負擔能力偏低」水準，其中，雙北的房貸負擔率更超過5成，等於一般家庭要拿出一半以上的可支配所得繳房貸，購屋壓力相當沉重。

尤其目前全台房價仍在相對高檔，動輒數百萬元的頭期款，仍是年輕人與首購族最大的難關，再加上銀行房貸額度緊縮、審核趨嚴，部分民眾還可能面臨貸款成數不如預期、須提高自備款，或承擔較高房貸利率的困境，進一步增加購屋難度。

莊思敏表示，要讓民眾真正買得起房，關鍵還是在於提高收入，近年薪資成長多集中在科技業，許多傳統產業的薪水仍相當微薄，不同產業間的薪資差距持續擴大，也讓「買得起」與「買不起」的族群更加分化。

她建議政府除了持續健全房市，更應從產業升級、平衡產業發展、提升勞工薪資等面向著手，讓薪資成長追上房價，才能從根本改善民眾的購屋負擔，實現安居目標。