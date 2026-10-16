新光三越周年慶首日告捷 微風、遠百也很亮眼

台北市信義區百貨周年慶大戰開打，新光三越、微風和遠百（2903）周年慶皆於昨（15）日齊開跑，預估將帶來逾百億元商機。其中，新光三越副董吳昕陽也出席助陣信義館周年慶活動，在寶可夢活動、新品齊發下，現場排隊人潮較去年倍增，他直言「人氣、買氣都回來了」。

吳昕陽表示，目前第一波周慶活動仍在進行中，業績約成長3%，尤其在寶可夢等熱門IP加持下，對消費氣氛有明顯帶動效果，整體業績表現都在預期之內，對於全年拚千億業績的目標，他有信心達陣。

吳昕陽認為，即使台股當日走跌，消費意願不至於受到太大影響，從目前觀察到的情況來看，整體買氣仍維持在預期水準。

業者也表示，從現場排隊人潮來看，今年周年慶首日是近兩、三年來表現最好的一次。吳昕陽則直言「人多、業績就多」，並提到第一波活動台中店表現也相當不錯，各店在新品與活動加持下火力全開。

新光三越預估，首日業績可達13億元、來客數上看26萬人，業績與來客數均成長3%，首四日來客數則拚成長5%，整檔業績目標為63.8億元。

至於新光三越全年業績挑戰千億元的目標，吳昕陽被問及是否有信心時，直言「Of course（當然）」。

微風信義三館周年慶也同步開跑，人氣與買氣皆較去年有所成長。微風指出，今年消費趨勢呈現精品高端消費與特色商品收藏需求並進的態勢。其中，點睛品全台唯一的12兩純金關聖帝君，於周年慶首日開門營業即成交，創下345萬元業績。

遠百信義A13周年慶也正式開跑，板橋大遠百及新竹大遠百亦同步登場。遠百表示，今年消費市場買氣優於去年，全台周年慶業績目標年增5%，整體檔期業績挑戰126億元。