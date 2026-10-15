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全民運動風潮延燒！台中品牌建商加碼 以「健康體驗」搶攻市場認同

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中品牌建商指標健康活動一覽。資料來源：市調、業者提供
台中品牌建商指標健康活動一覽。資料來源：市調、業者提供

運動部「揮汗有禮・全民動起來」活動熱度超乎預期，首波300萬份獎勵兩周即額滿，並自9月29日起加碼推出10周延續方案。政策持續加碼，也反映健康管理與規律運動已逐漸融入日常生活，並延伸至居住需求。

觀察台中房市，包括久樘、雙橡園、舜元、國聚、麗晨和富宇等品牌建商，近年皆將陸續健康元素導入產品規劃與品牌活動，顯示房市競爭正從硬體規格延伸至生活居住體驗。

隨全民運動風氣升溫，健康已從個人習慣逐步轉化為住宅市場的重要生活價值。久樘開發長期將「健康宅」理念落實於產品規劃與基地選址，其中「久樘歐森」鄰近水湳生態公園，規劃28至37坪、2至3房，透過四戶兩梯、戶戶邊間、22公分樓板及室內無小樑設計，兼顧通風、隔音與空間完整性。

「久樘雋陽」則是鄰近豐原國民暨兒童運動中心，將公園綠意、運動資源與居住機能串聯，讓健康生活不只停留在建築規格，更成為日常可實踐的生活條件。

久樘也持續將品牌理念落實至住戶經營，因應近期揮汗有禮運動風潮推出「久樘加碼健康送 健康建築愛健康」，比照官方活動辦法，久樘住戶及已購客戶只要完成指定運動條件並出示紀錄，即可兌換品牌專屬好禮。即使官方首波獎勵額度提前額滿，久樘仍透過自主加碼接續活動熱度。

此外，更連續四年冠名贊助「台中市久樘盃國小羽球錦標賽」，並延續免報名費制度，降低參賽門檻。從住宅規劃、住戶經營到基層體育支持，逐步將「健康」從產品概念轉化為長期品牌實踐。

14期近年隨著洲際棒球場、台中巨蛋、極限運動場及北屯國民暨兒童運動中心等設施陸續布局，也讓運動與休閒機能成為區域住宅產品的規劃亮點。

區內部分品牌建案亦陸續將運動元素納入個案或活動規劃，像舜元建設攜手中信兄弟於洲際棒球場舉辦「涼水祭」，成為球季話題焦點，旗下新案「舜元悟野」也結合籃足球、羽球與室內高爾夫，打造超過350坪專屬動能場域。

雙橡園開發則與優漾複合運動會館再度攜手，於台中十四期舉辦「ALL YOUNG 2658超慢跑」，現場吸引逾2,658位跑者共襄盛舉，將建築服務深刻延伸至社群互動與生活體驗。

還有，麗晨建設今年續辦「2026第二屆麗晨台中國際馬拉松」，規劃全馬、半馬、10公里及5公里組，串聯水湳中央公園、中科等場域；富宇建設也推出「2026富宇女力Girl's Power－森流湧動・戶外流動瑜伽」，結合流動瑜伽、靜心、餐飲與果園漫步。

從近年品牌操作可見，台中建商正逐步將運動與健康概念延伸至社群互動與生活體驗，作為住宅產品之外的品牌經營布局。

久樘開發銷售部總經理黃照旺分析，健康議題過去多半停留在建案公設或單一設備訴求，但隨消費者生活型態改變，市場正在進一步檢視建商品牌是否能從產品、社區到售後經營形成一致脈絡。

對購屋族而言，真正有感的健康住宅，不只是否配置健身房，而是建商能否長期提供支持健康生活的環境與服務。當房市進入品牌競爭時代，能否提出具延續性、且真正落實於居住日常的生活主張，也將成為建商強化品牌辨識度與累積市場認同的重要關鍵。

久樘響應運動風潮推出「加碼健康送」，住戶與已購客出示指定運動紀錄，即可兌換專屬好禮。圖／業者提供
久樘響應運動風潮推出「加碼健康送」，住戶與已購客出示指定運動紀錄，即可兌換專屬好禮。圖／業者提供

台中 建商 健康

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