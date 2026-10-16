智慧經營／星展總經理黃思翰組織變革 活化AI競爭

生成式AI與代理式AI（Agentic AI）快速發展，企業競爭正從科技投資，進一步延伸至營運模式、人才管理與組織轉型。星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，企業導入AI不能只把它視為額外的科技成本，真正的關鍵在於能否將AI融入核心業務，提升生產力、改善客戶體驗，甚至創造新的產品、服務及收入來源。未來企業競爭力的差距，將取決於資料基礎、人才能力、流程整合及投資效益。

價值應用 建立成效指標

黃思翰指出，目前企業AI應用仍處於發展初期，導入AI不能只追逐技術趨勢，而應先理解技術特性，再從實際業務需求出發，找出能創造價值的應用場景。企業若只是增加AI工具，卻未同步調整工作流程與組織分工，未必能將科技投資轉化為實際效益。

從經營管理角度來看，AI導入不只是企業資訊部門的任務，更涉及整體組織如何重新設計工作流程、分配人力與衡量績效。

換句話說，當AI逐步承擔企業內的資料整理、資訊彙整及重複性工作，便能將員工的時間釋放出來，開始有機會將更多精力轉向判斷、溝通、創新與客戶服務等價值提升的工作。因此，在過程中企業管理階層需要思考的，不只是導入哪些工具，更是如何讓AI與既有的業務互補，並建立可持續衡量的成效指標。

外界關注AI是否擴大大型企業與中小企業的競爭差距，黃思翰認為，大型企業在資本、資料及人才方面確實具有優勢，尤其大型語言模型的開發與運作，目前仍集中於大型科技公司。

不過，隨著AI服務透過雲端、訂閱制及現成工具提供，中小企業也能以相對較低的成本使用成熟技術，縮小部分數位能力落差。

累積經驗 提升員工能力

黃思翰以過去數位科技普及為例指出，電腦與網際網路興起時，也曾有人質疑餐廳、飯店等產業能否從中受惠，但如今各行各業已廣泛運用數位系統處理訂位、支付及日常營運。AI也可能沿著類似路徑發展，逐步成為各產業的營運工具。企業能否受惠，取決於是否找到符合自身需求的應用方式，並在創新、投資報酬與風險管理之間取得平衡。

黃思翰形容，學習AI就像學騎腳踏車，「如果你不願意摔倒，就永遠學不會騎車」。他強調，企業必須勇於嘗試，透過實際應用累積經驗，而不是等待技術完全成熟才開始行動。對管理階層而言，建立容許試驗、持續改善的組織文化，同樣是推動AI轉型的重要條件。

除了科技投資，人才培育與技能重塑也是企業迎戰AI時代的核心課題。黃思翰表示，企業競爭不應只聚焦於外部搶才，更需要協助既有員工進行技能重塑與提升（Reskilling and Upskilling），讓人才隨著工作內容改變而持續成長。

星展透過集團學習平台及不同職能訓練，協助員工強化數位、永續金融與風險管理能力，並藉由跨部門合作、國際輪調、海外派駐及區域專案，培養員工的跨市場經驗與產業洞察。黃思翰強調，這類人才策略不僅著眼於個人能力提升，也希望促進不同部門之間的協作，讓新技術能更有效地落實於業務現場。

在實際工具應用方面，星展運用生成式AI與代理式AI賦能員工，透過DBS-GPT協助資料查詢、檔案彙整及內容撰寫，並讓員工建立個人化AI助理，處理部分重複性工作。此外，星展也提供AI職涯教練iCoach及職涯發展平台iGrow，協助員工設定職涯目標、探索發展方向。

整體而言，AI時代的企業管理重點，已不再只是增加科技預算，而是同步推動流程再造、人才升級與組織文化轉型。對企業而言，能否把AI從個別工具轉化為日常營運能力，並讓員工具備與AI協作的技能，將是決定長期競爭力的重要因素。