聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／星展總經理黃思翰組織變革 活化AI競爭

經濟日報／ 任珮云
星展銀（台灣）總經理黃思翰表示，透過集團學習平台及不同職能訓練，培養員工的跨市場經驗與產業洞察。聯合報系資料照
星展銀（台灣）總經理黃思翰表示，透過集團學習平台及不同職能訓練，培養員工的跨市場經驗與產業洞察。聯合報系資料照

生成式AI與代理式AI（Agentic AI）快速發展，企業競爭正從科技投資，進一步延伸至營運模式、人才管理與組織轉型。星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，企業導入AI不能只把它視為額外的科技成本，真正的關鍵在於能否將AI融入核心業務，提升生產力、改善客戶體驗，甚至創造新的產品、服務及收入來源。未來企業競爭力的差距，將取決於資料基礎、人才能力、流程整合及投資效益。

價值應用 建立成效指標

黃思翰指出，目前企業AI應用仍處於發展初期，導入AI不能只追逐技術趨勢，而應先理解技術特性，再從實際業務需求出發，找出能創造價值的應用場景。企業若只是增加AI工具，卻未同步調整工作流程與組織分工，未必能將科技投資轉化為實際效益。

從經營管理角度來看，AI導入不只是企業資訊部門的任務，更涉及整體組織如何重新設計工作流程、分配人力與衡量績效。

換句話說，當AI逐步承擔企業內的資料整理、資訊彙整及重複性工作，便能將員工的時間釋放出來，開始有機會將更多精力轉向判斷、溝通、創新與客戶服務等價值提升的工作。因此，在過程中企業管理階層需要思考的，不只是導入哪些工具，更是如何讓AI與既有的業務互補，並建立可持續衡量的成效指標。

外界關注AI是否擴大大型企業與中小企業的競爭差距，黃思翰認為，大型企業在資本、資料及人才方面確實具有優勢，尤其大型語言模型的開發與運作，目前仍集中於大型科技公司。

不過，隨著AI服務透過雲端、訂閱制及現成工具提供，中小企業也能以相對較低的成本使用成熟技術，縮小部分數位能力落差。

累積經驗 提升員工能力

黃思翰以過去數位科技普及為例指出，電腦與網際網路興起時，也曾有人質疑餐廳、飯店等產業能否從中受惠，但如今各行各業已廣泛運用數位系統處理訂位、支付及日常營運。AI也可能沿著類似路徑發展，逐步成為各產業的營運工具。企業能否受惠，取決於是否找到符合自身需求的應用方式，並在創新、投資報酬與風險管理之間取得平衡。

黃思翰形容，學習AI就像學騎腳踏車，「如果你不願意摔倒，就永遠學不會騎車」。他強調，企業必須勇於嘗試，透過實際應用累積經驗，而不是等待技術完全成熟才開始行動。對管理階層而言，建立容許試驗、持續改善的組織文化，同樣是推動AI轉型的重要條件。

除了科技投資，人才培育與技能重塑也是企業迎戰AI時代的核心課題。黃思翰表示，企業競爭不應只聚焦於外部搶才，更需要協助既有員工進行技能重塑與提升（Reskilling and Upskilling），讓人才隨著工作內容改變而持續成長。

星展透過集團學習平台及不同職能訓練，協助員工強化數位、永續金融與風險管理能力，並藉由跨部門合作、國際輪調、海外派駐及區域專案，培養員工的跨市場經驗與產業洞察。黃思翰強調，這類人才策略不僅著眼於個人能力提升，也希望促進不同部門之間的協作，讓新技術能更有效地落實於業務現場。

在實際工具應用方面，星展運用生成式AI與代理式AI賦能員工，透過DBS-GPT協助資料查詢、檔案彙整及內容撰寫，並讓員工建立個人化AI助理，處理部分重複性工作。此外，星展也提供AI職涯教練iCoach及職涯發展平台iGrow，協助員工設定職涯目標、探索發展方向。

整體而言，AI時代的企業管理重點，已不再只是增加科技預算，而是同步推動流程再造、人才升級與組織文化轉型。對企業而言，能否把AI從個別工具轉化為日常營運能力，並讓員工具備與AI協作的技能，將是決定長期競爭力的重要因素。

星展銀行 客戶 競爭力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大數據攜手勤業眾信推動AI落地 聚焦人機協作與企業治理

BCG：AI 投資效益逐步顯現 近半數企業已透過 AI 創造實質價值

2026科技論壇／群聯執行長潘健成 混合式AI崛起

AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

相關新聞

新光三越周年慶首日告捷 微風、遠百也很亮眼

台北市信義區百貨周年慶大戰開打，新光三越、微風和遠百周年慶皆於昨（15）日齊開跑，預估將帶來逾百億元商機。其中，新光三越副董吳昕陽也出席助陣信義館周年慶活動，在寶可夢活動、新品齊發下，現場排隊人潮較去年倍增，他直言「人氣、買氣都回來了」。

智慧經營／星展總經理黃思翰組織變革 活化AI競爭

生成式AI與代理式AI（Agentic AI）快速發展，企業競爭正從科技投資，進一步延伸至營運模式、人才管理與組織轉型。星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，企業導入AI不能只把它視為額外的科技成本，真正的關鍵在於能否將AI融入核心業務，提升生產力、改善客戶體驗，甚至創造新的產品、服務及收入來源。未來企業競爭力的差距，將取決於資料基礎、人才能力、流程整合及投資效益。

策略行銷／AI搜尋時代 拚品牌內容可信度

很多品牌談內容行銷，第一個問題仍然是：「這篇文章能不能帶流量？」這個問題沒有錯，但已經不夠了。因為搜尋正在改變。過去消費者輸入關鍵字，從搜尋結果裡點進幾個網站比較；現在愈來愈多問題，會先被AI摘要、AI模式或對話式搜尋整理成答案。使用者不一定先看連結，而是先看AI如何理解這個問題。

市場觀測站／AI出口紅利 化為競爭力

台灣今年的經濟成長數字十分亮眼。中央銀行日前將2026年經濟成長率預測上修至11.48％，今年上半年經濟成長更達14.15％。背後的重要推力之一，是AI等新興科技需求持續熱絡，帶動出口與民間投資擴張。

量子思惟／量子領導的謙卑智慧

傳統領導模式往往建立在權力、控制與服從的基礎之上。因此，組織容易形成以領導者為中心的運作模式，強調下屬必須無條件服從指令、迅速執行，而缺乏質疑、對話與自主思考的空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。