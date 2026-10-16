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市場觀測站／AI出口紅利 化為競爭力

經濟日報／ 劉典科（國立中正大學企業管理學系博士生）

台灣今年的經濟成長數字十分亮眼。中央銀行日前將2026年經濟成長率預測上修至11.48％，今年上半年經濟成長更達14.15％。背後的重要推力之一，是AI等新興科技需求持續熱絡，帶動出口與民間投資擴張。

對台灣而言，這當然值得肯定。但站在企業經營角度，成長愈快的時候，反而愈需要思考一個問題：今天的AI紅利，有多少已經真正轉化為企業長期競爭力

目前台灣最直接受惠的仍集中於半導體、伺服器與相關供應鏈。AI基礎建設投資確實能在短期支撐經濟成長，但央行也指出，企業導入AI初期必須經歷組織重整與系統整合，生產力甚至可能暫時下降；真正的長期效益，要等AI逐步落實到生產效率之後才會出現。

這正是台灣下一階段真正的考驗。

如果AI只讓少數科技大廠增加訂單，其他產業只是旁觀這一輪景氣，那麼再漂亮的總體數字，也不等於整體產業競爭力同步提升。反過來說，如果製造業、零售、物流、醫療服務以及廣大的中小企業，都能把AI導入實際流程，降低重複工作、改善決策並提高人均產值，AI才真正從「出口紅利」變成「生產力紅利」。

政府的角色因此也不宜只著眼於補助企業購買AI工具，更應協助中小企業建立人才、資料、流程與管理能力。企業本身則不能因為AI熱門，就把「有導入AI」當成數位轉型的成果。

台灣正在享受AI帶來的高速成長，但高速成長最容易掩蓋結構問題。

11.48％是一個漂亮的成績，卻真正值得追求的是：當AI投資熱潮有一天降溫，台灣企業是否已經留下更高的生產力。

這才是AI紅利能否真正成為台灣長期競爭力的關鍵。

出口 競爭力 中央銀行

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