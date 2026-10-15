春天診所攜手SWISSPA瑞醫 瑞醫春天SWISSPA台中旗艦會館正式開幕

看好台中高端美容保養與身心療癒市場商機，由春天診所攜手深耕美容護膚與SPA領域逾40年的SWISSPA瑞醫集團，共同打造的「瑞醫春天SWISSPA台中旗艦會館」，15日在台中市七期惠文路盛大開幕。

會館坐以「科學養護、專業美學、身心平衡」為核心，整合雙方在美學照護、護膚保養與芳療服務上的經驗，打造兼顧專業品質、個人隱私與空間美感的城市休憩新據點。

SWISSPA瑞醫集團創辦人吳慧真指出，在步調愈來愈快的生活裡，人們對美的追求，已從外在修飾走向對身心狀態的整體關照。瑞醫春天期望讓SPA不只是一段短暫的放鬆時光，而是能自然融入日常、長久陪伴生活的自我照顧方式。

今天的開幕活動，包括雙橡園開發總經理魏櫂良、春天醫學美容集團總裁何麗玲、瑞醫集團創辦人暨董事長吳慧真、瑞醫春天SWISSPA董事何致蓉，以及藝人寶媽、葉璦菱、策展人丁春誠等人都出席，共同見證台中全新旗艦會館的啟幕。

SWISSPA瑞醫長期深耕專業美容與芳療服務，並於高雄設有旗艦會館，服務據點亦包括高雄萬豪酒店12樓及承億酒店22樓。

此次與春天診所合作，延續重視細節與個人化需求的服務精神，結合具質感與私密性的環境規畫，讓每一次到訪，都能在舒適節奏中獲得細緻照顧。

在產品與護理資源上，會館引進瑞士精品保養品牌Swissline施維蘭、源自於法國普羅旺斯的TERRIS大地香頌芳療精油，並且結合「髮學家」頭皮養護服務。透過護膚保養、芳香療法與頭皮管理等不同專長，提供更貼近個人需求的整合式體驗。

吳慧真表示，瑞醫春天依不同年齡、生活型態與照護需求，規劃六大服務領域：肌膚管理、頭皮管理、放鬆管理、身形管理、個人化照護，以及孕期與產後SPA。服務結合科研護膚理念、專業手技、美容儀器與芳療精油，讓保養不再僅止於單次課程，而能隨著生活階段與個人狀態，形成合宜且持續的照護選擇。

其中，頭皮管理透過專業檢測與草本養護，著重頭皮環境清潔與日常保養；肌膚及芳療服務則強調依個人需求調整護理內容與節奏，讓每位賓客在專業與舒適之間，找到適合自己的平衡。

為精進團隊的專業知識與服務品質，會館特別邀請具有皮膚科與內科專業背景的趙昭明醫師，以及具有免疫專科背景的沈明忠醫師，針對肌膚、頭皮與身體照護相關知識提供系統化教育培訓，將專業落實於服務流程與每一處細節。

吳慧真強調，瑞醫春天所重視的，不只是設備與空間，更是被細心理解、從容對待的感受。從香氛、接待、環境氛圍到護理節奏，每一個安排都希望讓賓客暫時放下忙碌，回到身心舒適的步調。

真正的質感，不必刻意張揚，而能在細節中自然流露；真正值得珍惜的服務，也不止於一次美好的體驗，而是隨時間累積的信任。

品牌傳達三個相互延續的理念：重拾平衡，讓身心回到自在；煥然新生，在細緻照護中重新感受自我；持續煥新，將保養化為日常裡溫柔而長久的習慣。

配合台中旗艦會館開幕，瑞醫春天同步推出台中市民開幕限定禮遇，以及「創始會員尊享計畫」，內容涵蓋專屬回饋、優先體驗、限定活動邀約、熱門時段優先預約與個人化服務，期望與會員建立更長遠的關係。

瑞醫春天強調空間美學與消費體驗，營造兼顧隱私與舒適的休憩空間。圖／業者提供

瑞醫春天SWISSPA台中旗艦會館15日在台中七期盛大開幕。記者宋健生／攝影