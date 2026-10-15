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太創能源在手訂單22億元 明年營收拚突破7億元
泰創工程（6750）旗下太創能源參加台灣國際智慧能源周，總經理陳德川表示，目前在手訂單達22億元，能見度延伸至2028年，今年預計認列營收約6.5億元，明年有望突破7億元。
太創能源今年國內新增約15個專案，完成35MW建置，業務以屋頂型太陽光電、光儲整合及表後儲能為主，國內營收占約七成，海外占三成。
海外市場方面，公司積極布局泰國、越南及印度等地，泰國累計建置實績已突破10.5MWp，預計明年初承接台廠2.55MWp屋頂型光電案；越南則爭取逾60MWp光電與儲能專案。
太創能源累計完成逾400個專案，太陽光電建置規模超過500MWp，並取得售電業資格，持續擴大綠電建置、售電及維運業務，強化長期營運動能。
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