國泰慈善基金會攜手美力台灣3D 《超人再起》口述影像公益專場

國泰慈善基金會與美力台灣3D協會、安童文教基金會及福智佛教基金會攜手合作，將紀錄片《超人再起》製作成口述影像版本，規劃於六都各舉辦一場公益專場，首場於10月15日「國際盲人日（白手杖日）」在台北市微風影城登場。基金會並號召國泰志工投入現場引導與陪伴，降低視障朋友參與藝文活動的門檻，走進戲院用「聽」的方式感受電影。

《超人再起》由導演曲全立執導，紀錄多位主角勇敢面對逆境的真實故事。這次特別製作口述影像版本，以聲音描述電影畫面、人物表情與場景等視覺資訊，視障朋友無須另戴耳機或使用接收器，也能與親友一同欣賞電影。

首映現場同時舉辦「閉上眼睛，一起看見」同理體驗，導演曲全立、片中兩位視障主角—亞洲帕拉跳遠紀錄國手楊川輝、榮獲總統教育獎的「音樂小太陽」周軒瑋，以及全台首位視障醫師蘇建銘共同參與，各自分享跨越生命挑戰的歷程。現場也邀請明眼來賓戴上眼罩，體驗口述影像，理解視障朋友的觀影經驗。

國泰慈善基金會總幹事張殷壽表示，陪伴可以有很多不同的方式，好的故事，也是一種陪伴，值得被更多人知道與分享，這次國泰支持《超人再起》口述影像計畫，希望視障朋友也能感受到台灣超人傳遞的生命力量。國泰也將持續以不同形式投入公益，陪伴更多人在不同階段獲得支持與力量。

曲全立期盼，藉由片中主角突破逆境的故事，傳遞「原來，我也可以是自己的超人」的信念。計畫於一年內邀請5,000位視障朋友及5,000位陪伴者共同觀影，讓更多人透過電影與故事彼此連結。

雙方延續2025年《台灣超人》電影包場及校園公播的合作，今年再推《超人再起》電影與口述影像公益專場，以影像推廣生命教育。台北首映後，專場將陸續前進新北、桃園、臺中、臺南及高雄，期盼更多的視障朋友都能藉由聆聽電影，感受勇氣與希望。

在10月15日國際盲人日於台北市微風影成盛大舉辦《超人再起》紀錄片電影的口述影像首映記者會，來自全台的視障團體一同響應，預計在六都將舉辦視障朋友聽電影的活動。圖／國泰慈善基金會提供