買運動裝備也能用二手好袋 環境部「袋袋箱傳」串聯多元通路

環境部資源循環署表示，「袋袋箱傳」二手袋循環網絡已延伸至運動裝備及資訊設備通路，包括台灣迪卡儂有限公司、百事益國際股份有限公司等，透過門市提供二手袋取用，讓好袋循環融入更多購物情境。除了提供取用空間，通路也透過民間共享平台募集袋源，或結合同仁參與募集、整理與配送，落實「自備袋優先、二手袋補位」，減少新袋使用需求。

循環署指出，迪卡儂已有 14 處門市加入二手袋取用據點，透過民間共享平台 Ubag 募集二手袋，並將可重複使用的紙箱與袋子放置於自助包裝區，供有需要的顧客取用。從鼓勵自備、分享閒置好袋到提供取用空間，讓民眾採買運動裝備時，也能實踐資源再利用。

設有資訊產品零售及維修門市的百事益國際則將二手袋循環結合同仁參與，全台 6 處門市加入「袋袋箱傳」取用站，並將同仁募集、經挑選整理的近千個二手袋，分批配送至各門市，免費提供民眾依需要取用。循環署表示，百事益從內部募集、整理到門市分享，展現通路除了提供取用空間，也能主動串聯袋源與使用需求，讓家中閒置的袋子重新投入使用，成為消費者購物時的減塑選擇。

循環署表示，不同商品雖有不同的裝提需求，只要選擇尺寸、承重合適且乾淨完整的二手袋，都有機會減少使用新袋。歡迎各類通路、獨立店家及市場市集，透過「袋袋箱傳」平台登錄所需袋型與數量，由平台協助媒合袋源，並運用公版圖樣製作取用箱；也鼓勵店家結合同仁或消費者投入募集、檢查整理與日常補充維護，讓門市成為好袋收集及再使用的循環據點。

循環署提醒，民眾購物時應優先自備購物袋，不夠裝或臨時忘帶時，再依實際需要取用合適的二手袋；取用後，只要保持乾淨、完整，下次購物仍可繼續使用。透過「自備一個袋、捐出一個袋、再用一個袋」，讓家中閒置的好袋，成為下一位消費者用得上的購物袋。相關資訊可至「袋袋箱傳 - 二手袋循環平台」查詢。