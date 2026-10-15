快訊

2天取消65班！國光客運道歉：啟動緊急調度、祭招募及路線獎金

直播／蔣萬安、黃國昌今晚8時合體直播 藍白合緊密召喚鋼鐵小草

北檢檢察官吸毒請辭 蘆洲警分局看到新聞嚇一跳：只說是公務員

聽新聞
0:00 / 0:00

買運動裝備也能用二手好袋 環境部「袋袋箱傳」串聯多元通路

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
迪卡儂門市設置自助打包區，提供二次使用的紙箱及袋子，供有需要的顧客取用，減少新包材使用。圖／環境部提供
迪卡儂門市設置自助打包區，提供二次使用的紙箱及袋子，供有需要的顧客取用，減少新包材使用。圖／環境部提供

環境部資源循環署表示，「袋袋箱傳」二手袋循環網絡已延伸至運動裝備及資訊設備通路，包括台灣迪卡儂有限公司、百事益國際股份有限公司等，透過門市提供二手袋取用，讓好袋循環融入更多購物情境。除了提供取用空間，通路也透過民間共享平台募集袋源，或結合同仁參與募集、整理與配送，落實「自備袋優先、二手袋補位」，減少新袋使用需求。

循環署指出，迪卡儂已有 14 處門市加入二手袋取用據點，透過民間共享平台 Ubag 募集二手袋，並將可重複使用的紙箱與袋子放置於自助包裝區，供有需要的顧客取用。從鼓勵自備、分享閒置好袋到提供取用空間，讓民眾採買運動裝備時，也能實踐資源再利用。

設有資訊產品零售及維修門市的百事益國際則將二手袋循環結合同仁參與，全台 6 處門市加入「袋袋箱傳」取用站，並將同仁募集、經挑選整理的近千個二手袋，分批配送至各門市，免費提供民眾依需要取用。循環署表示，百事益從內部募集、整理到門市分享，展現通路除了提供取用空間，也能主動串聯袋源與使用需求，讓家中閒置的袋子重新投入使用，成為消費者購物時的減塑選擇。

循環署表示，不同商品雖有不同的裝提需求，只要選擇尺寸、承重合適且乾淨完整的二手袋，都有機會減少使用新袋。歡迎各類通路、獨立店家及市場市集，透過「袋袋箱傳」平台登錄所需袋型與數量，由平台協助媒合袋源，並運用公版圖樣製作取用箱；也鼓勵店家結合同仁或消費者投入募集、檢查整理與日常補充維護，讓門市成為好袋收集及再使用的循環據點。

循環署提醒，民眾購物時應優先自備購物袋，不夠裝或臨時忘帶時，再依實際需要取用合適的二手袋；取用後，只要保持乾淨、完整，下次購物仍可繼續使用。透過「自備一個袋、捐出一個袋、再用一個袋」，讓家中閒置的好袋，成為下一位消費者用得上的購物袋。相關資訊可至「袋袋箱傳 - 二手袋循環平台」查詢。

運動 環境部 迪卡儂 購物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

萬家福、樂家康響應世界糧食日 攜手逾百位產官學夥伴共創永續價值

換手機、清衣櫃都能賺回饋！愛買量販回收舊手機加碼送百元折價券

TOYOTA 玩具愛分享「傳愛背包」送暖、實踐永續

超商翻譯年糕來了！ 7-ELEVEN領先同業推出多語系自助結帳服務

相關新聞

台股重挫不影響？吳昕陽：寶可夢助陣衝買氣 排隊人潮都回來了

新光三越信義店周年慶15日開打，日本人氣甜點蘋果糖、Owala水壺及安利美特進駐，成為吸客亮點，帶動首日排隊人潮升溫。截至中午，排隊人潮已超過千人，約為去年的兩倍。新光三越預估，首日業績與來客數均成長3%，首四日來客數成長5%，整檔業績目標則為63.8億元。新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在寶可夢活動、新品齊發下，「人氣買氣都回來了」，看好消費買氣回溫。

可寧衛法說會／多引擎進入收割期 法人看好中長期營運增溫

環保與廢棄物處理大廠可寧衛（8422）15日舉行法說會。公司表示，隨著先前完成募集的新台幣25億元可轉換公司債（CB）資金到位，除本業固化掩埋維持高獲利護城河外，旗下土汙整治、再生粒料、焚化爐BOT案及綠能轉供等新引擎陸續進入全面收割期；法人看好，在多項重大專案與新業務產能陸續開出下，可寧衛中長期營運將迎來新一波成長動能。

Scania基隆六堵服務廠上梁投資2億5千萬 打造北台商用車服務新據點

Scania基隆六堵服務廠今舉行上樑典禮，新建服務廠基地面積約700坪，總投資金額約2億5000萬元，預計116年2月完工。新廠將設置現代化商用車輛維修保養設施，提供更完善的服務空間，提升整體服務品質，並強化基隆港及北台地區商用車輛後勤支援量能。

三代豬肉世家「小鮮肉」公司引進丹麥ZBC肉品密碼 推動豬肉產業升級

出身三代豬肉世家的小鮮肉公司負責人鄭茂祥今年初赴丹麥ZBC肉品學校實習交流後，攜手屏科大永續智慧養豬技術研究中心，15日邀丹麥ZBC肉品專家Kenneth Lund Hansen，與台中在地攤商及師傅面對面交流，全力推動台灣豬肉產業品質升級。

「脫北潮」收斂！全台人口遷徙版圖變了 桃園、台中移入放緩

住商機構盤整內政部戶政司資料發現，過去被視為人口移居熱區的桃園市、台中市，今年淨遷入人口皆出現減少；反觀台北市，雖仍是全國淨遷出人口最多的縣市，但「脫北」狀況有所收斂。

寬庭微風打造全球最新概念店 推出生活新美學

頂級寢居品牌寬庭（KUAN’S LIVING）進駐台北微風廣場復興館一樓，開設全球最新概念店，結合當代藝術、頂級寢居用品與居家風格提案，從臥室延伸至浴室及整體生活空間，拓展居家美學體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。