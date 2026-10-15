Scania基隆六堵服務廠今舉行上樑典禮，新建服務廠基地面積約700坪，總投資金額約2億5000萬元，預計116年2月完工。新廠將設置現代化商用車輛維修保養設施，提供更完善的服務空間，提升整體服務品質，並強化基隆港及北台地區商用車輛後勤支援量能。

英屬維京群島商永德福汽車台灣分公司攜手聯均有限公司，今上午在基隆市七堵區工建路舉行「Scania基隆六堵服務廠上樑典禮」。副市長邱佩琳、Scania永德福企業財務長Anne Jeskanen、聯均董事長陳登均、議會副議長楊秀玉、議員蔡旺璉及張耿輝等共同見證。

邱佩琳表示，面對當前整體經濟環境及產業景氣挑戰，企業仍願意投入資金在基隆設立服務據點，實屬不易，也展現對基隆發展前景的肯定。基隆作為北臺灣重要港口城市，具備港口物流及貨運運輸產業需求，加上六堵地區鄰近國道交通系統，交通區位條件優越。Scania選擇於此設立服務廠，不僅有助於提升商用車輛維修保養及後勤服務效率，也將為地方帶來就業機會與產業發展效益。

陳登均提及，自己在基隆經營事業已有32年，早年從事加工及相關製造業，隨著事業規模逐步擴大，選擇進駐基隆六堵地區，並將基隆視為第二個故鄉。他肯定基隆良好的產業環境及人才條件，也感謝各界長期以來的支持，期盼未來持續與地方產業共同成長。

市府產業發展處副處長黃毅維指出，市府近年持續優化投資環境，善用基隆港口、國道交通系統及六堵科技園業區產業聚落等區位優勢，吸引企業進駐及擴大投資。未來將持續提供投資諮詢、行政協調及相關協助，營造友善且具競爭力的經商環境，期盼透過企業投資與產業資源整合，創造更多在地就業機會，促進基隆產業升級與城市經濟永續發展。

Scania基隆六堵服務廠上梁投資2億5千萬，打造北台商用車服務新據點。圖／基隆市政府提供