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安特羅結盟馬來西亞聯合藥業Duopharma Biotech 布局東協疫苗市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）子公司安特羅（6564）15日宣布，與馬來西亞聯合藥業Duopharma Biotech簽署策略合作協議。將針對馬來西亞疫苗市場展開經銷與銷售合作，共同開拓當地公衛與自費疫苗市場，並進一步布局東南亞

安特羅生技表示，本次合作由財團法人生技中心、經濟部生技醫藥產業發展推動小組引薦，促成原本認識的雙方建立合作關係。

國光生技成立以來以保護台灣、協助政府防疫為使命，每年供應流感疫苗、破傷風疫苗等國人所需的疫苗，安特羅生技自主開發腸病毒疫苗等，在台灣站穩腳步後走向國際，更率先取得清真認證，為進入東協市場做好準備。此次與馬來西亞龍頭藥廠Duopharma Biotech的結盟，將借助其在當地公共醫療供應及政府標案方面的豐富經驗，敲開馬來西亞及廣大東協清真市場的大門。

本次合作夥伴Duopharma Biotech，為馬來西亞證券交易所（BURSA Malaysia）指標性製藥上市公司。作為馬來西亞公共醫療體系的重要藥品供應商，Duopharma Biotech長期與馬來西亞衛生部維持穩健合作關係，並擁有深厚的公共醫療供應經驗。

Duopharma Biotech不僅積極引進國際創新生物藥物、與海外頂尖生技廠開展技術轉型合作，更將疫苗與生物製劑視為提升國家醫療自給自足與推動長期營運成長的核心雙引擎。儘管近期受全球地緣政治與原料藥（API）價格波動挑戰，Duopharma Biotech仍展現極高的供應鏈韌性與市場主導權。

安特羅生技指出，馬來西亞政府近年對傳染病防治與國產/引進疫苗的審查愈發重視。Duopharma Biotech在當地擁有領先的市場地位且深受政府的信任與委託。安特羅生技以國光生技嚴謹專業的疫苗研發量產技術，結合Duopharma Biotech將可創造雙贏局面。

疫苗 馬來西亞 東協 東南亞

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