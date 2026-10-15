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讓長者安心生活 三峽國光二期青年社宅獲得「2026銀光好居認證」最高等級五星認證

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
三峽國光二期青年社宅獲得「2026銀光好居認證」最高等級五星認證。圖／新北住都中心提供
三峽國光二期青年社宅獲得「2026銀光好居認證」最高等級五星認證。圖／新北住都中心提供

新北市三峽國光二期青年社會住宅15日榮獲「銀光好居行動聯盟」主辦的「2026銀光好居認證」最高等級五星認證，肯定社區在高齡友善居住環境上的用心。本社宅由新北市政府城鄉發展局興辦、新北市住宅及都市更新中心（簡稱新北住都中心）營運管理，不只照顧年輕世代，也讓長者能安心生活。

銀光好居認證以「三安一自主」為核心，從「安定、安全、安心、自主」四大指標，檢視住宅與社區能否陪伴長者安穩地生活，從在地社區生活圈、居家空間安全，到照護資源與社會參與，都在檢視範圍內。

三峽國光二期社宅共有921戶，屬於大型社區。在友善設計上，社宅規劃取得通用設計標章、無障礙住宅標章、銅級智慧建築標章與黃金級綠建築標章，全區採無障礙通路，並規劃5%無障礙住宅；住戶也能申請「微型室內裝修」，依個人需求加裝扶手等設施。此外，社宅導入智慧三錶整合監控、緊急求救按鈕與影視對講系統，管理更有效率，也讓長者多一分保障。

社區一樓規劃引進日間照顧中心、公共托育中心、非營利幼兒園、心理衛生中心與銀光咖啡館，讓長者、孩童與家庭在同一個社區裡互相陪伴，落實「全齡共居」的理念。

在社宅服務面，新北住都中心建立關懷訪視機制，新住戶入住3個月內完成初次訪視，舊住戶每年至少一次例行關懷，並依需求轉介社工協助。針對65歲以上長者，也有「長者安心居計畫」與「高齡友善換居方案」，目前已有長者從原本居住老舊住宅換居入住新社宅。

本社宅定期舉辦節慶活動、手作課程與防詐騙、防災等講座，並預計與雙和醫院、臺北護理健康大學合作，推動健康促進課程，同時與社會局合作推動「銀髮俱樂部先修班」，讓長輩出門下樓就能參與活動。長輩在這裡不只是被照顧的對象，更是社區活動的參與者。

新北住都中心表示，感謝「銀光好居」專業評審團對中心努力的肯定，為持續精進，中心將持續進行住戶滿意度調查，將透過居民的真實回饋持續調整服務內容，讓社宅不只是安穩的居所，更成為長者安心生活的共融社區。

三峽 社宅

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