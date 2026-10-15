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仁新眼科新藥連闖三國申請上市 美國優先審查明年2月迎關鍵進展

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新（6696）15日代子公司Belite Bio公告，Belite已透過國際藥品監管合作機制Access Consortium，同步向新加坡英國瑞士提交斯特格病變（STGD1）新藥LBS-008（Tinlarebant）上市許可申請。這是繼美國及日本之後，再度推進三國上市申請。

仁新醫藥表示，Tinlarebant為每日口服一次的研發中新藥，用於治療ABCA4基因突變引起的罕見遺傳性視網膜疾病STGD1。該疾病會造成漸進性且不可逆的視力損傷，目前全球尚無獲准療法，仍有未被滿足的醫療需求。

Belite董事長暨執行長林雨新表示，此次同步向三國提交上市申請，是推動Tinlarebant全球上市的重要進展。臨床試驗結果顯示，相較於安慰劑，Tinlarebant可顯著減緩視網膜萎縮病灶的增長速度，公司將與各國監管機構密切合作，持續推進後續審查程序。

林雨新指出，若獲核准，Tinlarebant將成為新加坡、英國及瑞士首個獲准用於治療STGD1的藥物。此次申請採用的Access Consortium，是由新加坡衛生科學局（HSA）、英國藥品與醫療產品監管署（MHRA）及瑞士醫療藥品管理局（Swissmedic）等多國監管機構參與的國際合作機制，透過跨國法規合作、監管專業及審查資源共享，提升藥品審查效率。

仁新指出，根據聯盟公布資料，截至2025年12月31日，透過Access Consortium共同審查程序，並至少獲兩個參與國監管機構核准的藥品共57項，涵蓋新活性成分及既有藥品的新適應症，已累積多項跨國審查與核准案例。

在其他主要市場進度方面，Belite先前向美國食品藥物管理局（FDA）提交的Tinlarebant新藥查驗登記申請（NDA），已獲受理並取得優先審查資格，依「處方藥使用者付費法案」（PDUFA）訂定的目標審查完成日期為2027年2月12日；日本則已向厚生勞動省提交NDA。

仁新表示，此次透過Access Consortium同步向三國送件，進一步拓展Tinlarebant全球上市布局。隨多個主要市場的申請陸續推進，Belite將持續與各國監管機構合作，推動後續審查程序。

美國 視網膜 英國 新加坡 瑞士

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