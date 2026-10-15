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2026台灣中亞聯大國際雕塑獎揭曉 日本藝術家西野康造奪金

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
來自不同國家的藝術家齊聚中國醫藥大學水湳校區，共同見證國際雕塑獎盛會。記者宋健生／攝影
來自不同國家的藝術家齊聚中國醫藥大學水湳校區，共同見證國際雕塑獎盛會。記者宋健生／攝影

中國醫藥大學美術館籌備處主辦的「2026台灣中亞聯大國際雕塑獎」，15日在中國醫藥大學水湳校區舉行複審暨頒獎典禮，此次活動吸引全球43個國家與地區、共146位藝術家參與，共179件作品競逐。最終由日本藝術家西野康造（Kozo Nishino）以《與微風共舞》榮獲金獎。

銀獎由邱梁城《如光漫漫—光波如銀》獲得，銅獎則由彭雅美《風起雲湧》獲得，另有9件作品獲選優選；其中，德國藝術家TOBEL的《轉化》另獲特別獎。12件得獎作品將由中國醫藥大學永久典藏，未來陸續融入水湳校園公共藝術空間。

本屆雕塑獎以「大學／教育、醫院／健康、藝術／永續」為核心精神，經初審選出來自台灣、日本、西班牙、英國、德國、土耳其及義大利等7國的12件作品進入複審。

評審團由南條史生、林平、金宣廷、魯本．福連德及李玉玲等5位國內外藝術專家組成，作品涵蓋生命、療癒、自然與再生等主題，展現藝術與公共空間的多元對話。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，學校長期致力於醫學教育、研究與醫療發展，同時重視人文藝術及美學教育，希望透過國際藝術交流與公共藝術典藏，讓藝術走進師生日常生活。

蔡長海說，校園建設持續結合國際建築設計、智慧綠建築與永續理念，期望打造兼具醫學專業、人文素養與藝術文化的國際化校園。

中國醫藥大學校長江安世指出，醫學與藝術看似不同，實際上都源自對生命的探索與關懷，科學家與藝術家同樣需要敏銳的觀察力、好奇心及創造力。

醫學教育不僅培養專業知識與技術，也應重視想像力、同理心及人文素養，期盼透過公共藝術與校園環境的結合，讓藝術成為教育的重要一環。

亞洲大學校長蔡進發表示，蔡長海董事長四十多年來持續推動醫療、教育及藝術發展，展現長遠的辦學願景。尤其在人工智慧快速發展的時代，藝術所承載的情感、創造力與人性價值更顯重要，期待中國醫藥大學與亞洲大學持續深化藝術教育，讓科技發展與人文關懷相互支持。

中國醫藥大學水湳校區正推動由普立茲克建築獎得主法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)設計的中國醫藥大學美術館，並持續擴充校園公共藝術典藏。

本屆12件獲獎作品的獎勵及典藏，投入超過新台幣2,000萬元，未來將逐步設置於校園，讓國際藝術創作與醫學教育、人文及科技相互交會，為台中增添新的文化藝術風景。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（左）頒發金獎予日本藝術家西野康造。記者宋健生／攝影
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海（左）頒發金獎予日本藝術家西野康造。記者宋健生／攝影

日本藝術家西野康造（Kozo Nishino）以《與微風共舞》作品榮獲金獎。記者宋健生／攝影
日本藝術家西野康造（Kozo Nishino）以《與微風共舞》作品榮獲金獎。記者宋健生／攝影

蔡長海期盼透過國際藝術交流與公共藝術典藏，深化醫學教育與人文美學的連結。記者宋健生／攝影
蔡長海期盼透過國際藝術交流與公共藝術典藏，深化醫學教育與人文美學的連結。記者宋健生／攝影

「2026台灣中亞聯大國際雕塑獎」頒獎典禮圓滿舉行，與會貴賓及藝術家共同合影。記者宋健生／攝影
「2026台灣中亞聯大國際雕塑獎」頒獎典禮圓滿舉行，與會貴賓及藝術家共同合影。記者宋健生／攝影

藝術家 日本 中國醫藥大學

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