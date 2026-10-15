三代豬肉世家「小鮮肉」公司引進丹麥ZBC肉品密碼 推動豬肉產業升級

出身三代豬肉世家的小鮮肉公司負責人鄭茂祥今年初赴丹麥ZBC肉品學校實習交流後，攜手屏科大永續智慧養豬技術研究中心，15日邀丹麥ZBC肉品專家Kenneth Lund Hansen，與台中在地攤商及師傅面對面交流，全力推動台灣豬肉產業品質升級。

今天的交流會，包括鄭茂祥、Kenneth Lund Hansen、中興大學教授柳育澤、屏東科大教授鄭富元、副教授黃晁瑋等人，走訪台中市北屯松美市場小鮮肉豬肉攤位，分享丹麥在零售分切、部位運用、衛生管理，以及門市經營上的經驗，並與在地攤商、師傅就台灣與丹麥肉品文化的異同對話。

鄭茂祥說，他自幼在家族肉攤長大，從小跟著長輩在市場裡學刀工、認部位、招呼客人，累積深厚的豬肉師傅實務經驗，今年初受邀前往丹麥ZBC實習交流。丹麥為全球主要豬肉出口國，從分切標準、衛生管理到門市陳列與顧客服務，都建立了完整且系統化的體系。

鄭茂祥指出，丹麥肉攤師傅秉持職人精神，對待肉品及顧客所形成的「侍肉師文化」，地位備受尊崇，是台灣傳統市場豬肉攤商可以借鏡的，因此積極邀請Kenneth Lund Hansen來台交流，推動台灣傳統肉攤朝國際化標準邁進。

Kenneth Lund Hansen表示，丹麥與台灣豬肉的品質相當，最大不同在於丹麥精準分切，一頭豬甚至可分切逾千種肉品與烹調方式，展現肉品最佳風味。另外，台灣以高溫烹調為多，丹麥則有低溫烹調或冷盤料理方式。

鄭茂祥指出，盼透過引進丹麥的精緻分切工藝與烹調處理經驗，能幫助台灣傳統肉攤師傅精進部位判定與刀工處理，針對不同的烹調需求細緻分切，讓消費者在傳統市場就能買到媲美國際標準的優質豬肉。

ZBC是丹麥規模最大的職業教育機構，其位於羅斯基勒(Roskilde)的肉品學校，前身為1964年成立的丹麥肉品職業學校，長期培育屠宰、零售分切、香腸製作等各領域肉品專業人才。

丹麥作為全球主要豬肉出口國，從分切標準、衛生管理到門市陳列與顧客服務，都建立了完整且系統化的體系。

小鮮肉公司則是由三代豬肉世家出身的鄭茂祥創立，除了線下實體豬肉攤商據點外，亦於疫情期間創辦線上小鮮肉直賣網，近年也在台南及雲林垂直整合至養豬事業。

該公司致力於解決台灣傳統豬肉產業痛點，順應國際潮流與趨勢，秉持「吃的安心、買的放心、花的省心」理念，對提升台灣豬肉品質與產業標準努力不懈，更期許業內有志之士一起締造台灣豬肉產業的新未來。

小鮮肉公司負責人鄭茂祥引進丹麥ZBC肉品密碼，希望推動台灣豬肉產業升級。記者宋健生／攝影