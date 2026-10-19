中保科技董事長林建涵：鼓勵創新 審慎觀察

中保科技董事長林建涵昨（14）日表示，AI與AI Agent技術仍處初期，雖具備超越人類處理能力，但如同剛學習的小孩，缺乏控管容易出錯。面對技術快速演進，企業應在鼓勵內部創新的同時，抱持審慎態度持續觀察學習，而非盲目全面導入。

2026科技論壇「AI Agent新賽局」，昨天最後壓軸高峰對談以「串起AI生態鏈 共築新商機」為主題，由數位轉型學院院長詹文男主持，邀請林建涵、中華電信企業客戶分公司總經理張本元、Google Cloud業務副總經理張裕昌與談。

林建涵指出，中保曾嘗試開發語音Agent協助業務撥打電話，實測發現民眾一聽是機器人便直接掛斷，最終仍需真人回電。經驗顯示技術構想與落地存在落差。林建涵總結，由於AI Agent具不達目的不罷休特性，恐引發資安風險，中保除成立資安子公司把關，也僅限具程式背景人員於受控沙盒中建置，確保營運穩健。