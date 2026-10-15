禾榮科砸15.55億元苗栗購地 擴大BNCT全球布局

硼中子捕獲治療（BNCT）公司禾榮科（7799）15日宣布，以15.55億元成功標下苗栗高鐵特定區產業專用區約2.19公頃土地，未來打造高階醫療加速器研發製造與藥物研發基地，強化核心技術、設備製造及藥物開發能力。

此次投資不僅展現禾榮科深耕台灣、擴大長期布局的決心，更是呼應國家關鍵醫療設備自主化政策、推動全球BNCT商業化的重要里程碑。

隨著全球精準癌症治療需求持續成長，禾榮科積極推進國內外BNCT設備建置與市場拓展，並規劃以苗栗基地擴充研發製造量能。未來將以BNCT技術為出發點，打造跨領域的精準醫療研發平台，實現高階醫療加速器國產化亦為主要發展方向之一，涵蓋核心技術研發、精密設備製造、系統組裝整合及測試驗證等功能，並因應未來廣大國際癌症醫療市場對BNCT的剛性需求。

藥物領域方面，將規劃相關研發與製程技術發展空間，除了持續深化BNCT治療與診斷藥物開發，並將依市場需求分階段進行研發及產線布局，與既有產業合作體系形成互補，強化長期供應鏈穩定性。禾榮科除了持續完善BNCT 的全面解決方案，更以BNCT為基礎打造研發平台，串聯加速器技術與核醫製藥，形成高階精準癌症治療的生態系。

政府近年積極推動關鍵醫療設備自主研發與在地製造，強化國內醫療產業供應鏈韌性。醫療加速器為BNCT治療系統的核心設備，涵蓋粒子加速器、精密機械、電子控制及軟硬體整合等跨領域技術。禾榮科透過苗栗基地的規劃，將進一步提升高階醫療設備自主研製能力，呼應國家關鍵醫材國產化及高階醫療科技產業發展方向。

苗栗高鐵產專區具備交通便利及串聯新竹、苗栗與台中科技產業聚落的區位優勢。禾榮科將持續結合國內精密製造、生技醫療及學研資源，深化與國立陽明交通大學等機構的合作，推動跨領域技術研發與人才培育，並帶動相關供應鏈發展及高階專業人才就業，為地方注入新的產業發展動能。

禾榮科近年持續推動國內外BNCT治療中心建置、臨床應用及國際策略合作。隨著全球市場逐步拓展，面對醫療加速器設備、治療藥物及系統維保服務的需求持續增加。此舉可視為禾榮科邁向規模化製造與全球商業化的關鍵里程碑。未來將持續以台灣為核心研發與製造基地，結合自主技術、產業合作及國際市場布局，完善BNCT產業生態系，推動台灣自主研發的先進癌症治療技術走向全球，打造具國際競爭力的高階醫療科技產業平台。