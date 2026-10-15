「脫北潮」收斂！全台人口遷徙版圖變了 桃園、台中移入放緩

住商機構盤整內政部戶政司資料發現，過去被視為人口移居熱區的桃園市、台中市，今年淨遷入人口皆出現減少；反觀台北市，雖仍是全國淨遷出人口最多的縣市，但「脫北」狀況有所收斂。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期受央行信用管制及銀行房貸審核趨嚴影響，房市買氣受限，使全國人口遷徙狀況出現明顯變化。

據內政部統計，全國2026年1至9月淨遷出6,517人，相較去年同期淨遷出1萬2,431人，減少5,914人；若觀察六都狀況，其中桃園市今年1至9月淨遷入7,179人，為全國最多，台中市以5,204人居全國第二；至於台北市、高雄市則分別淨遷出1萬3,604、2,365人，其中北市遷出人口已相當於台北小巨蛋可收納的觀眾量。

賴志昶認為，過去人口遷徙與房市買氣息息相關，尤其桃園、台中此類重劃區議題較多區域，又有產業議題支撐，往往帶動人口集中，不過受央行信用管制與銀行貸款限制衝擊，使民眾購屋意願大幅下降，進而可能降低區域人口移居數據。

台北市前九月淨遷出人口雖居全台之冠，不過相較去年同期，流出人口已減少許多，顯示房市買氣趨緩，也減少脫北者遷徙速度；高雄市過去則受惠於產業與建設題材，帶動房價上漲，惟市場趨冷，購屋人追價能力有限，加上部分人口因就業機會、薪資等因素而移居，使得人口持續流出。

至於六都以外縣市，觀察數據，以新竹縣表現最為突出，今年至9月淨遷入2,143人，為六都以外人口淨遷入最多縣市。

另一方面，彰化縣則以淨遷出5,333人，僅次於北市居全國第二。賴志昶分析，新竹縣受惠於半導體產業鏈支撐，帶動周邊區域住宅需求，即使近年房價攀升，仍有一定就業人口支撐市場；彰化縣遷出人口較多，主因是與台中生活圈高度重疊，部分人口可能因就業、就學等因素紛紛移往鄰近都會區。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，人口遷移人數，向來是觀察區域住宅需求的重要指標，但也容易受就業、就學及稅務政策等因素影響，未必代表實際購屋需求的增減。

徐佳馨指出，未來購屋族除觀察人口移入狀況外，更應留意區域產業就業機會與住宅供給量，特別是部分高度仰賴外來人口支撐的新興重劃區，若未來移居動能減弱，但大量新屋仍陸續完工交屋，恐面臨供給過剩壓力，購屋人應審慎評估區域發展，避免過度追逐過去的人口成長熱區。