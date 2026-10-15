快訊

從亞利桑納到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

張俊傑通緝在逃…高金素梅出庭前再限制出境8個月 法院：入監執行機率不低

聽新聞
0:00 / 0:00

寬庭微風打造全球最新概念店 推出生活新美學

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
演員邵雨薇則重視寢具與肌膚接觸時的觸感，以及透氣性與清洗後的品質表現。圖／寬庭提供
演員邵雨薇則重視寢具與肌膚接觸時的觸感，以及透氣性與清洗後的品質表現。圖／寬庭提供

頂級寢居品牌寬庭（KUAN’S LIVING）進駐台北微風廣場復興館一樓，開設全球最新概念店，結合當代藝術、頂級寢居用品與居家風格提案，從臥室延伸至浴室及整體生活空間，拓展居家美學體驗。

寬庭創辦人暨董事長陳靜寬與分享品牌「過，好日子」的生活理念。

演員温昇豪分享，工作行程繁忙，更重視回家後的休息與睡眠品質。他體驗由荷蘭工坊手工製作的「寬庭舒適層」，產品結合馬毛、羊毛、有機棉與亞麻等天然纖維，透過不同材質搭配提供支撐與包覆感。他也認為，新概念店從材質、色彩到空間安排，都展現對細節的講究。

邵雨薇則重視寢具與肌膚接觸時的觸感，以及透氣性與清洗後的品質表現。

新店以簡潔線條與弧形設計營造舒適、俐落的空間氛圍，並融入德國當代藝術家Aurel K. Basedow的兩件裝置藝術作品，以及法國建築設計師Bertrand Pellissier創作的手工漆器，呈現藝術與寢居用品交融的生活美學。

陳靜寬表示，概念店不僅展示床單、被毯等寢居用品，也透過色彩、材質與空間搭配，提供消費者整體居家布置靈感，讓寢居用品從單一商品選購，進一步成為打造個人生活風格的一環。

在產品方面，寬庭推出高級訂製系列（Bespoke），將高級訂製服的製作精神融入寢居生活，承襲義大利工坊工藝，從材質、色彩、紋理到尺寸規劃，依照消費者的生活習慣、舒適需求與空間風格，打造專屬寢居用品。

此外，寬庭Baby嬰幼兒精品系列也鎖定新生兒禮贈市場，產品包括義大利原裝GIZA埃及棉寢飾、法國手挑白鵝絨嬰幼兒被，以及手工拉製的春牡丹頂級長纖蠶絲嬰幼兒被，結合天然材質與細緻工藝，提供新生兒迎賓禮、滿月禮及家庭贈禮等選擇。

品牌希望透過寢居用品陪伴消費者人生不同階段，從新生兒、成家到日常生活，讓產品兼具實用性、舒適感與情感意義，延伸居家用品的送禮與世代傳承價值。

新概念店以簡潔線條及弧形設計為主軸，融入德國當代藝術家Aurel K. Basedow的兩件裝置藝術作品，以及法國建築設計師Bertrand Pellissier創作的手工漆器，呈現藝術與寢居用品的搭配。

店內也規劃一對一諮詢空間，由專業人員依顧客的睡眠習慣、居家環境及個人喜好，提供材質介紹與產品體驗。

演員温昇豪分享，工作行程繁忙，更重視回家後的休息與睡眠品質。圖／寬庭提供
演員温昇豪分享，工作行程繁忙，更重視回家後的休息與睡眠品質。圖／寬庭提供

頂級寢居品牌寬庭（KUAN’S LIVING）進駐台北微風廣場復興館一樓。圖／寬庭提供
頂級寢居品牌寬庭（KUAN’S LIVING）進駐台北微風廣場復興館一樓。圖／寬庭提供

寬庭概念店讓寢居用品從單一商品選購成打造個人生活風格的一環。圖／寬庭提供
寬庭概念店讓寢居用品從單一商品選購成打造個人生活風格的一環。圖／寬庭提供

寬庭創辦人暨董事長陳靜寬分享品牌「過，好日子」的生活理念。圖／寬庭提供
寬庭創辦人暨董事長陳靜寬分享品牌「過，好日子」的生活理念。圖／寬庭提供

微風 荷蘭 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寬庭全球最新概念店進駐微風廣場復興館！温昇豪、邵雨薇分享居家美學

陳妍嵐一招讓衣物瞬間煥新！LAURASTAR by BOSS霧黑聯名款限量登台

璞園30週年再度落腳北士科！「璞園樸洲美」精裝修成標配，交屋直接住進理想生活

在摩洛哥馬拉喀什沙漠中夢幻開秀！Giorgio Armani x Kith推聯名系列

相關新聞

台股重挫不影響？吳昕陽：寶可夢助陣衝買氣 排隊人潮都回來了

新光三越信義店周年慶15日開打，日本人氣甜點蘋果糖、Owala水壺及安利美特進駐，成為吸客亮點，帶動首日排隊人潮升溫。截至中午，排隊人潮已超過千人，約為去年的兩倍。新光三越預估，首日業績與來客數均成長3%，首四日來客數成長5%，整檔業績目標則為63.8億元。新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在寶可夢活動、新品齊發下，「人氣買氣都回來了」，看好消費買氣回溫。

新光三越信義周年慶開紅盤！首日湧入26萬人潮、五大熱賣商品出爐

新光三越台北信義新天地周年慶15日開跑，首日買氣開紅盤，預估業績較去年同期成長3%以上，來客數上看26萬人次。值得注意的是，今年周年慶消費熱點不再只有傳統美妝、精品，從社群爆紅水壺、專業跑鞋、智慧家電到動漫收藏商品，都成為吸客新亮點，其中跑鞋今年以來業績年增三成，顯示百貨消費結構正出現新變化。

三代豬肉世家「小鮮肉」公司引進丹麥ZBC肉品密碼 推動豬肉產業升級

出身三代豬肉世家的小鮮肉公司負責人鄭茂祥今年初赴丹麥ZBC肉品學校實習交流後，攜手屏科大永續智慧養豬技術研究中心，15日邀丹麥ZBC肉品專家Kenneth Lund Hansen，與台中在地攤商及師傅面對面交流，全力推動台灣豬肉產業品質升級。

「脫北潮」收斂！全台人口遷徙版圖變了 桃園、台中移入放緩

住商機構盤整內政部戶政司資料發現，過去被視為人口移居熱區的桃園市、台中市，今年淨遷入人口皆出現減少；反觀台北市，雖仍是全國淨遷出人口最多的縣市，但「脫北」狀況有所收斂。

寬庭微風打造全球最新概念店 推出生活新美學

頂級寢居品牌寬庭（KUAN’S LIVING）進駐台北微風廣場復興館一樓，開設全球最新概念店，結合當代藝術、頂級寢居用品與居家風格提案，從臥室延伸至浴室及整體生活空間，拓展居家美學體驗。

賞屋人數增…台中「醫大學區宅」現買盤 準醫師入學即購屋

即使AI科技產業火熱，醫牙學系仍是全國不到一成考生才能擠進的菁英窄門，而部分準醫師家長們為協助子女順利完成醫學系7年學業，更提前布局購置「醫大學區宅」，放榜後賞屋人數增加2至3成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。