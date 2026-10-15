寬庭微風打造全球最新概念店 推出生活新美學

頂級寢居品牌寬庭（KUAN’S LIVING）進駐台北微風廣場復興館一樓，開設全球最新概念店，結合當代藝術、頂級寢居用品與居家風格提案，從臥室延伸至浴室及整體生活空間，拓展居家美學體驗。

寬庭創辦人暨董事長陳靜寬與分享品牌「過，好日子」的生活理念。

演員温昇豪分享，工作行程繁忙，更重視回家後的休息與睡眠品質。他體驗由荷蘭工坊手工製作的「寬庭舒適層」，產品結合馬毛、羊毛、有機棉與亞麻等天然纖維，透過不同材質搭配提供支撐與包覆感。他也認為，新概念店從材質、色彩到空間安排，都展現對細節的講究。

邵雨薇則重視寢具與肌膚接觸時的觸感，以及透氣性與清洗後的品質表現。

新店以簡潔線條與弧形設計營造舒適、俐落的空間氛圍，並融入德國當代藝術家Aurel K. Basedow的兩件裝置藝術作品，以及法國建築設計師Bertrand Pellissier創作的手工漆器，呈現藝術與寢居用品交融的生活美學。

陳靜寬表示，概念店不僅展示床單、被毯等寢居用品，也透過色彩、材質與空間搭配，提供消費者整體居家布置靈感，讓寢居用品從單一商品選購，進一步成為打造個人生活風格的一環。

在產品方面，寬庭推出高級訂製系列（Bespoke），將高級訂製服的製作精神融入寢居生活，承襲義大利工坊工藝，從材質、色彩、紋理到尺寸規劃，依照消費者的生活習慣、舒適需求與空間風格，打造專屬寢居用品。

此外，寬庭Baby嬰幼兒精品系列也鎖定新生兒禮贈市場，產品包括義大利原裝GIZA埃及棉寢飾、法國手挑白鵝絨嬰幼兒被，以及手工拉製的春牡丹頂級長纖蠶絲嬰幼兒被，結合天然材質與細緻工藝，提供新生兒迎賓禮、滿月禮及家庭贈禮等選擇。

品牌希望透過寢居用品陪伴消費者人生不同階段，從新生兒、成家到日常生活，讓產品兼具實用性、舒適感與情感意義，延伸居家用品的送禮與世代傳承價值。

新概念店以簡潔線條及弧形設計為主軸，融入德國當代藝術家Aurel K. Basedow的兩件裝置藝術作品，以及法國建築設計師Bertrand Pellissier創作的手工漆器，呈現藝術與寢居用品的搭配。

店內也規劃一對一諮詢空間，由專業人員依顧客的睡眠習慣、居家環境及個人喜好，提供材質介紹與產品體驗。

演員温昇豪分享，工作行程繁忙，更重視回家後的休息與睡眠品質。圖／寬庭提供

頂級寢居品牌寬庭（KUAN’S LIVING）進駐台北微風廣場復興館一樓。圖／寬庭提供

寬庭概念店讓寢居用品從單一商品選購成打造個人生活風格的一環。圖／寬庭提供