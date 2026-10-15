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竣邦雙引擎發威 2027年核心訂單提前出貨、新客戶營收增六成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

竣邦-KY（4442）15日表示，受惠國際運動品牌2027年度核心系列產品訂單提前自今年7月開始出貨，帶動第3季運動領域營收占比攀升至七成，加上新客戶貢獻逐步擴大，前三季新客戶營收年增近六成。隨第4季傳統出貨旺季到來，核心訂單與季節性產品同步放量，公司看好第4季營運表現，並持續布局2027年成長動能。

竣邦-KY表示，國際運動品牌主力客戶2027年度核心系列產品（Core Item）訂單，自今年7月起正式出貨，8、9月持續進入重點出貨期，帶動第3季營收創單季歷史新高，打破傳統第3季淡季的營運模式。

值得注意的是，此次放量的核心系列產品，與一般季節性商品有所不同，具有訂單規模較大、產品生命周期較長及重複下單率較高等特性，不僅有助提高訂單延續性及營收能見度，也顯示竣邦-KY與國際品牌客戶的合作關係進一步深化。

除了既有主力品牌訂單擴大，竣邦-KY近年積極開發的新客戶也開始展現成效，涵蓋運動、工裝及袋材等應用領域。今年前三季重點發展新客戶營收較去年同期成長近六成，占整體營收比重約兩成，逐步成為主力品牌核心訂單之外的另一成長來源。

竣邦-KY指出，隨新客戶合作深化，相關產品開發案件及營收貢獻持續增加，有助降低對單一客戶及產品類別的依賴，推動營運朝多元成長方向發展。

展望第4季，竣邦-KY表示，目前國際品牌客戶訂單及拉貨需求維持良好，除了核心系列產品訂單延續，各品牌季節性產品也陸續進入出貨高峰，對第4季營運抱持樂觀看法，但實際表現仍須視客戶拉貨及產品出貨情況而定。

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