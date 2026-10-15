賞屋人數增…台中「醫大學區宅」現買盤 準醫師入學即購屋

即使AI科技產業火熱，醫牙學系仍是全國不到一成考生才能擠進的菁英窄門，而部分準醫師家長們為協助子女順利完成醫學系7年學業，更提前布局購置「醫大學區宅」，放榜後賞屋人數增加2至3成。

市調顯示，台中醫學中心周邊新案如「達麗冶翠」今年已交易13戶，全案銷售近九成，成為市場指標。

在地房市業者指出，醫師具有高收入、高社會地位，且不受景氣波動影響，頂大醫學類組招生競爭相當激烈。

其中，中國醫藥大學學生人數不僅穩定，校方更逆勢擴大規模、興建心血管醫療大樓，絲毫不受少子化影響。根據官網統計，112至114學年度在學人數維持在7,300人以上，呈現成長趨勢，周邊商圈與房市發展具有強勁支撐。

位於台中中國醫藥大學周邊的「達麗冶翠」，在大學榜單公布後湧現一波「準醫師」買盤，賞屋人數較平時增加2至3成。該案緊鄰中國醫藥大學與中國醫大附設醫院，即將完工交屋，是中國醫核心生活圈極少數的住宅新案。

目前已知，已購客有逾3成與醫療業有關，其次是企業主與自營商等資產族群。除了看中步行上學、上班的便利性，成熟的生活機能，以及鄰近台中一中、台中二中、曉明女中等明星高中的文教氛圍，也吸引不少自住家庭客層買進。

其中亦有「準醫師」買盤，鎖定「達麗冶翠」3至4房產品，預備作為未來家庭長期自住，等同一入學就解鎖「五子登科」人生。

位處中國醫核心、育德綠園道第一排的「達麗冶翠」，是達麗建設20周年的品牌代表作，由澳洲百年設計團隊PTW打造具國際視野的地標性建築，更是PTW在台首件面世作品。目前工程進入完工階段，奢華、獨特的金色曲形框架外觀，引起市場討論話題。

值得注意的是，近期市場也傳出長安、坤聯富等開發商，積極在北區整合危老土地，從土地價格回推新案價格，預期將對區域房價行情進一步抬升，觀望買盤也因此加速購屋決策。